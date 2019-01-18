



Погода в Узбекистане на 19 января



ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-8о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 2-7о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 5-10о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 5-10о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 7-12о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22-25 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможны сильные, Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. 18-21 января по горным районам республики лавиноопасно.

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