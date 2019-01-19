



МИД Узбекистана посетил посол Израиля



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Эдуард Шапиро, его принял заместитель руководителя ведомства Дилшод Ахатов. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-израильского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, научно-образовательной, медицинской и других областях, графика и повестки запланированных совместных мероприятий и контактов на различных уровнях,в том числе, 5-го раунда межмидовских политических консультаций, 1-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству, бизнес-форума и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи