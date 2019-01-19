Посол Ирана посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Бахман Огорази Дурмани посетил ведомство иностранных дел Узбекистана, где провел встречу с заместителем главы МИД Дилшодом Ахатовым.

Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-иранского сотрудничества, хода релизации достигнутых ранее договоренностей, в том числе, по возобновлению прямого авиасообщения между Ташкентом и Тегераном, активизации товарообмена, инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, были обсуждены практические аспекты проведения в Тегеране очередного раунда межмидовских политических консультаций.

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