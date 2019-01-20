



Глава Узбекистана утвердил программу развития страны на 2017-2021 годы



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития". Документ гласит: "2018 год – Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий ознаменован реализацией комплексных мер по внедрению современных научных достижений, инновационных идей и технологий в экономику, социальную сферу и государственное управление страны. В рамках практического воплощения в жизнь принятой Государственной программы на 2018 год реализовано 76 тысяч проектов на сумму 21 трлн сумов и 1 млрд долларов США. В соответствии с программами "Обод кишлок" и "Обод махалла" 3 трлн сумов направлены на благоустройство с целью создания условий для благополучной жизни в более чем 400 селах и махаллях республики. На программы "Каждая семья – предприниматель" и "Молодежь – наше будущее" в общей сложности направлено около 2 трлн сумов для осуществления более 2 600 бизнес-проектов на местах. Пристальное внимание уделялось развитию социальной сферы, усилению социальной защиты населения и дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда, что позволило повысить реальные доходы населения на 12 процентов по сравнению с 2017 годом. Значительно расширены возможности для получения высшего образования благодаря открытию новых учебных направлений и увеличению квоты приема. Благодаря внедрению концептуально нового порядка налогового администрирования в распоряжении местных бюджетов осталось 5,5 трлн сумов от перевыполнения прогнозных показателей налоговых сборов, что в 6 раз превосходит показатели 2017 года и в 32 раза – 2016 года. Кроме того, принята Концепция совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан, направленная на стимулирование экономического развития, улучшение деловой среды и инвестиционной привлекательности, повышение доходов населения и снижение налогового бремени для бизнеса. Так, снижение до 12 процентов ставки единого социального платежа и отмена обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц, создали условия для оставления в распоряжении предприятий дополнительных средств. В 2018 году совершено 18 межгосударственных визитов и достигнуты договоренности по инвестиционным проектам на сумму около 50 млрд долларов США. В настоящее время за счет иностранных инвестиций в стране реализуются 456 проектов на сумму 23 млрд долларов США. Во исполнение Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021годах, а также в целях эффективной и своевременной реализации задач, определенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года: 1. Утвердить Государственную программу по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития" (далее – Государственная программа) согласно приложению № 1, предусматривающую реализацию проектов на общую сумму 16,9 трлн сумов и 8,1 млрд долларов США, направленных на: в сфере совершенствования системы государственного и общественного строительства – активизацию деятельности парламента в принятии важных решений и контроле за исполнением законов, оптимизацию системы исполнительной власти, продолжение административной реформы, широкое применение современных методов менеджмента, развитие государственных услуг, формирование единой кадровой политики, нацеленной на привлечение квалифицированных специалистов на государственную службу, пересмотр полномочий и ответственности органов государственной власти на местах, расширение их самостоятельности; в сфере обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы – обеспечение подлинной независимости судебной власти, принятие необходимых мер по обеспечению мирной жизни, безопасности населения и законности, раннему предупреждению преступности, совершенствование и либерализацию уголовного законодательства; в сфере развития экономики и активного привлечения инвестиций – обеспечение макроэкономической устойчивости, создание необходимых условий для здоровой конкуренции, дальнейшего улучшения деловой среды и инвестиционного климата, существенное сокращение государственного присутствия в экономике, сохранение высоких темпов экономического роста, противодействие "теневой" экономике и кардинальное сокращение ее доли, продолжение либерализации валютного регулирования; в сфере социального развития – снижение уровня безработицы среди населения, повышение доходов граждан, развитие науки и непрерывного образования, улучшение качества и расширение охвата населения медицинскими услугами, усиление социальной поддержки женщин и молодежи, улучшение условий жизни людей, обеспечение достойным жильем и повышение их благосостояния, утверждение в обществе здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта, развитие туризма; в сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также внешней политики – повышение обороноспособности страны, укрепление потенциала Вооруженных Сил Республики Узбекистан, формирование отечественного комплекса оборонной промышленности, обеспечение экологической безопасности, рационального использования водных и других природных ресурсов, дальнейшее повышение эффективности внешнеполитической деятельности, основанной на принципах открытости, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. 2. Закрепить за должностными лицами Администрации Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров, руководителями министерств и ведомств, дипломатическими представительствами Республики Узбекистан за рубежом регионы страны согласно приложению № 2, определив их персональную ответственность за обеспечение эффективной и своевременной реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, особенно в сфере привлечения иностранных инвестиций, создания благоприятной инвестиционной среды, а также повышения уровня социального развития регионов республики. Установить, что палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан ежеквартально заслушиваются отчеты о ходе реализации Государственной программы с внесением предложений по устранению имеющихся проблем и недостатков, принятию необходимых мер по обеспечению качественной и своевременной реализации мероприятий Государственной программы. 3. Ввести практику проведения ежемесячных личных встреч Премьер-министра Республики Узбекистан совместно с руководителями министерств и ведомств, органов исполнительной власти на местах, главами дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом с инвесторами с целью обсуждения хода реализации инвестиционных проектов, обеспечения оперативного и эффективного решения проблем, препятствующих их деятельности, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 4. Образовать Экспертный совет при Президенте Республики Узбекистан, призванный осуществлять консультационное и экспертное сопровождение осуществляемых реформ в стране, а также выработку предложений по актуальным вопросам реформирования общественной и государственной жизни, развития социальной сферы и экономики, в том числе улучшения инвестиционного климата в стране. Кабинету Министров Республики Узбекистан и Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести проект решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающего утверждение: состава Экспертного совета при Президенте Республики Узбекистан, включив в него успешных предпринимателей, видных государственных и общественных деятелей, ученых, в том числе из числа граждан иностранных государств и соотечественников, проживающих за рубежом; Положения об Экспертном совете при Президенте Республики Узбекистан. 5. Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом по инвестициям, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в срок до 1 июня 2019 года обеспечить разработку Стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан на среднесрочную перспективу (далее – Стратегия), предусматривающую приоритетные направления для первоочередного привлечения инвестиций с учетом специфики каждого региона. 6. Министерству иностранных дел, Министерству внешней торговли, Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в недельный срок внести предложения по конкретным мероприятиям, направленным на дальнейшую активизацию и развитие сотрудничества с зарубежными странами – приоритетными партнерами Республики Узбекистан в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и политической сферах, а также в сфере безопасности в 2019 году. Определить, что предлагаемые мероприятия и направления дальнейшей активизации сотрудничества с зарубежными странами – приоритетными партнерами Республики Узбекистан должны быть тесно взаимоувязаны с Государственной программой и Инвестиционной программой Республики Узбекистан на 2019 год. 7. Согласиться с предложениями Государственного комитета по инвестициям, Министерства финансов, Министерства экономики и промышленности, Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании: а) Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан(далее – Фонд) с объявленным капиталом в размере 1 млрд долларов США, определив его основными задачами: привлечение прямых иностранных инвестиций и инновационных технологий в расширение производственного потенциала, а также дальнейшее повышение конкурентоспособности экономики республики;

стимулирование и развитие инвестиционной деятельности путем формирования долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с частными отечественными и иностранными инвесторами;

оценку инвестиционных предложений, разработку и реализацию инвестиционных проектов;

содействие улучшению инвестиционного климата, а также широкому продвижению инвестиционного потенциала и возможностей республики за рубежом; б) управляющей компании Фонда прямых инвестицийРеспублики Узбекистан (далее – управляющая компания) со 100- процентной долей государства в форме акционерного общества с уставным капиталом в размере 5 млн долларов США, формируемым за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. 8. Установить, что: Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан является единственным учредителем Фонда и формирует его капитал по мере принятия инвесторами решений о совместном с Фондом инвестировании в проекты ;

; инвестиционные проекты отбираются управляющей компанией самостоятельно с учетом приоритетных сфер для инвестирования, оценки экономической целесообразности и эффективности их реализации;

предельный размер инвестиций Фонда по одному проекту составляет не более 30 процентов от общего объема предполагаемых инвестиций в данный проект, остальная часть финансируется за счет собственных и привлеченных средств инвесторов;

от общего объема предполагаемых инвестиций в данный проект, остальная часть финансируется за счет собственных и привлеченных средств инвесторов; координация деятельности Фонда и управляющей компании осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям. 9. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять правительственное решение, предусматривающее: утверждение Положения о Фонде прямых инвестиций Республики Узбекистан;

определение порядка взаимодействия между Фондом и управляющей компанией с созданием эффективной и прозрачной коммерческой платформы по привлечению прямых иностранных инвестиций на принципах соинвестирования;

порядок заключения договоров о доверительном управлении инвестиционными активами между Фондом и управляющей компанией с определением прав и обязанностей сторон, принципов инвестиционной политики, а также механизмов их осуществления. 10. Администрации Президента Республики Узбекистан (Низомиддинов З.Ш.) совместно с Кабинетом Министров Республики Узбекистан (Арипов А.Н.) и заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 марта 2019 годаразработать проект решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающего совершенствование механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций с учетом внедрения современных форм и методов стимулирования и поддержки реализации инвестиционных проектов, в первую очередь, в приоритетных отраслях экономики. 11. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 марта 2019 года: для учредителей (участников) предприятий с иностранными инвестициями и членов их семей вводится " инвестиционная виза» сроком действия три года с возможностью продления ее срока, не выезжая из республики;

сроком действия три года с возможностью продления ее срока, не выезжая из республики; гражданам иностранных государств, в том числе учредителям (участникам) предприятий с иностранными инвестициями, внесшим инвестиции в организацию на территории Республики Узбекистан предприятий по производству товаров и оказанию услуг в размере не менее 3 млн долларов США, в упрощенном порядке выдается вид на жительство в Республике Узбекистан сроком на 10 лет ;

; иностранные инвесторы, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан либо "инвестиционную визу", а также члены их семей вправе пользоваться медицинскими и образовательными услугами на условиях, предусмотренных для граждан Республики Узбекистан;

временная прописка иностранных инвесторов, привлекаемых ими специалистов из числа иностранных граждан и членов их семей осуществляется в населенном пункте, на территории которого реализуется инвестиционный проект, на срок действия визы (в случае отсутствия визы – сроком на 1 год) без необходимости перерегистрации при пребывании в иных регионах страны. 12. Принять предложение Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, Государственного комитета по инвестициям, Министерства финансов, Министерства экономики и промышленности о создании Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан совместно с Абудабийским фондом развития (ОАЭ) Узбекско-Эмиратской инвестиционной компании (далее – инвестиционная компания). Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р. и исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Вафаева Ш.А. подписать Учредительное соглашение о создании Узбекско-Эмиратской инвестиционной компании. 13. Определить, что инвестиционная компания: создается в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным фондом в размере 5 млн долларов США и объявленным капиталом в размере 1 млрд долларов США , которые формируются за счет доли Абудабийского фонда развития (ОАЭ) в размере 75 процентов и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан – 25 процентов с возможностью привлечения в установленном порядке дополнительных участников;

и , которые формируются за счет доли Абудабийского фонда развития (ОАЭ) в размере и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан – с возможностью привлечения в установленном порядке дополнительных участников; вправе осуществлять инвестиции путем приобретения долей в уставных капиталах действующих и вновь создаваемых хозяйствующих субъектов, выделения займов, выпуска ценных бумаг, реализации отечественным и иностранным инвесторам долей инвестиционной компании в уставном капитале хозяйствующих субъектов и в других формах, не запрещенных законодательством;

путем приобретения долей в уставных капиталах действующих и вновь создаваемых хозяйствующих субъектов, выделения займов, выпуска ценных бумаг, реализации отечественным и иностранным инвесторам долей инвестиционной компании в уставном капитале хозяйствующих субъектов и в других формах, не запрещенных законодательством; выполняет функции по развитию инвестиционного сотрудничества с инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями Объединенных Арабских Эмиратов, осуществляет координацию инвестиционного взаимодействия с ними, а также сопровождает и содействует в реализации совместных инвестиционных проектов. 14. Установить, что: инвестиционная компания, а также ее учредители освобождаются сроком на 3 года от уплаты налога на прибыль, включая доходы по полученным дивидендам и процентам, налога на имущество и земельного налога, а также налога на добавленную стоимость при реализации ее имущества и активов;

на вновь создаваемые предприятия, не менее 30 процентов уставного фонда (капитала) которых сформировано за счет средств инвестиционной компании, распространяются льготы и преференции, предусмотренные законодательством для предприятий с иностранными инвестициями. 15. Образовать: в структуре подразделений советника Президента Республики Узбекистан по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности Администрации Президента Республики Узбекистан Сектор по работе с международными рейтингами и координации работ по внедрению системы "Электронное правительство» со штатной численностью 5 единиц за счет сокращения вакантных должностей управленческого персонала Администрации Президента Республики Узбекистан;

со штатной численностью 5 единиц за счет сокращения вакантных должностей управленческого персонала Администрации Президента Республики Узбекистан; в министерствах и ведомствах специализированные подразделения, ответственные за работу с международными рейтингами и внедрение системы "Электронное правительство», в пределах установленной штатной численности. Утвердить Перечень министерств и ведомств, ответственных за улучшение позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и отдельных составных индикаторах, согласно приложению № 3. 16. Возложить на Узбекское агентство по печати и информации функции "PR"-центра,ответственного за организацию широкого информирования и пропаганды, прежде всего среди зарубежных деловых кругов, предпринимателей, потенциальных инвесторов, государственных и общественных деятелей о ходе реализации широкомасштабных реформ в стране, в том числе в рамках Государственной программы, а также созданных благоприятных условиях для ведения бизнеса в Республике Узбекистан. Администрации Президента Республики Узбекистан (Низомиддинов З.Ш.) в двухнедельный срок разработать проект Указа Президента Республики Узбекистан о совершенствовании деятельности Узбекского агентства по печати и информации, в том числе предусматривающего конкретные источники финансирования мероприятий, проводимых в рамках реализации функций "PR"-центра. 17. Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах с привлечением ведущих международных финансовых и консалтинговых организаций в срок до 1 июля 2019 годаобеспечить формирование и ведение единого перечня хозяйственных обществ нестратегического значения, по которым предусматривается реализация пакетов акций (доли) государства и органов хозяйственного управления в их уставных капиталах. 18. Агентству по управлению государственными активами совместно с Государственным комитетом по инвестициям, Министерством иностранных дел, Узбекским агентством по печати и информации, а также дипломатическими представительствами Республики Узбекистан за рубежом в срок до 10 июля 2019 годаутвердить и в течение года реализовать график проведения в международных деловых кругах презентаций ("Road Show») перспективных инвестиционных проектов, в том числе хозяйственных обществ, по которым предусматривается реализация пакетов акций (доли) государства и органов хозяйственного управления, проектов государственно-частного партнерства. 19. Установить, что с 1 марта 2019 года матерям, имеющим детей с инвалидностью с рождения, выплачивается социальное пособие по достижению ими пенсионного возраста при отсутствии у них необходимого стажа для назначения пенсии. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять правительственное решение, определяющее размер и порядок выплаты социального пособия, предусмотренного в настоящем пункте. 20. Определить приоритетной задачей деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан на 2019 год организацию системной работы по переобучению незанятого населения, особенно молодежи, востребованным на рынке труда профессиям, а также внедрению общенациональной системы присвоения и подтверждения профессиональных компетенций. Установить, что основное внимание должно быть уделено внедрению общенациональной системы профессиональных компетенций, предусматривающей создание действенных стимулов для повышения гражданами, особенно молодежью, своей квалификации, организации профессионального обучения и оценки профессиональных квалификаций на основе современных учебных и производственных технологий, в том числе за счет создания центров обучения незанятого населения и безработных граждан на условиях государственно-частного партнерства на базе профессиональных колледжей, входящих в структуру Министерства занятости и трудовых отношений. 21. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в целях реализации задач по внедрению и развитию в стране современной системы профессионального обучения, предусмотренных Государственной программой, в месячный срок обеспечить реализацию мер, направленных на присоединение к международному движению по повышению престижа рабочих профессий и развитию профессионального образования. 22. Определить, что с 2019/2020 учебного года: поэтапно внедряется порядок принятия документов абитуриентов в высшие образовательные учреждения через центры государственных услуг;

вводится порядок выделения отдельных квот для абитуриентов из числа лиц, прошедших срочную военную службу и имеющих рекомендацию командования воинских частей, для поступления в высшие образовательные учреждения на основании конкурса, проводимого среди данных лиц. 23. Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан в срок до 1 марта 2019 года совместно с: Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством экономики и промышленности утвердить порядок самостоятельного определения высшими образовательными учреждениями квоты приема студентов с учетом перспективных потребностей экономики и социальной сферы, а также возможностей учреждений по организации качественной подготовки кадров, предусмотрев внедрение данного порядка с 2019/2020 учебного года ;

с учетом перспективных потребностей экономики и социальной сферы, а также возможностей учреждений по организации качественной подготовки кадров, предусмотрев ; Министерством высшего и среднего специального образования внести предложения по устранению искусственных препятствий при подтверждении эквивалентности зарубежных дипломов, оптимизации процесса их признания. 24. Министерству внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой, Службой государственной безопасности, Министерством юстиции и другими заинтересованными ведомствами в месячный срок внести в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект закона, предусматривающий: либерализацию преступлений, связанных с нарушением правил пребывания в Республике Узбекистан;

дифференциацию мер административной ответственности за нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан, обеспечение оперативного рассмотрения такой категории дел уполномоченными государственными органами. 25. Согласиться с предложениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Союза молодежи Узбекистана, Центра "Стратегия развития", Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества, Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, Национальной ассоциации электронных средств массовой информации и широкой общественности о: а) создании негосударственной некоммерческой организации – Общенациональное движение "Юксалиш" и его территориальных подразделений в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте; б) определении основной миссией Общенационального движения "Юксалиш" добровольное объединение граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, негосударственных некоммерческих организаций, объединившихся в целях содействия в реализации намеченных реформ, в том числе предусмотренных Государственной программой, путем: налаживания открытого диалога с народом и бизнес-сообществом;

формирования эффективной системы общественного контроля;

мобилизации усилий и сил органов государственной власти и управления, негосударственных некоммерческих организаций и иных институтов гражданского общества, а также граждан, особенно молодежи;

активного участия в обсуждениях хода реализации намеченных реформ, в том числе предусмотренных Государственной программой, в палатах Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местных кенгашах народных депутатов;

регулярного внесения аналитической информации и предложений в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Администрацию Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан; в) избрании руководителя Общенационального движения из числа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителей территориальных подразделений – местных кенгашей народных депутатов, которые одновременно являются советниками председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок принять правительственное решение по организации деятельности Общенационального движения "Юксалиш". 26. Министерству юстиции совместно с Общенациональным движением "Юксалиш" и Центром "Стратегия развития" обеспечить: системный мониторинг хода реализации Государственной программы и выработку рекомендаций по принятию дополнительных мер для ее качественного и своевременного выполнения;

ежемесячное обобщение информации о ходе реализации Государственной программы и размещение ее итогов на своих веб-сайтах с указанием конкретных показателей и достигнутых положительных изменений;

ежеквартальное внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан информации о результатах мониторинга;

подготовку, опубликование на иностранных языках и широкое распространение информационно-аналитических обзоров, посвященных итогам реализации Государственной программы. 27. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации в тесном взаимодействии с Международным пресс-клубом, Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана, Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации, Национальной ассоциацией негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана обеспечить: широкое разъяснение целей и задач настоящего Указа в средствах массовой информации и сети Интернет;

оперативное доведение до широкой общественности объективной и полной информации о ходе реализации Государственной программы. 28. Министерству юстиции совместно с заинтересованными ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 29. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и советников Президента Республики Узбекистан". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи