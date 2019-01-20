Стартовал визит главы Узбекистана в ФРГ

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился во главе представительной делегации с трехдневным официальным визитом в Федеративную Республику Германия.

Поездка предпринята по приглашению Федерального канцлера Ангелы Меркель с целью проведения встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений и будет включать посещение Берлина и Мюнхена.

В частности, глава Узбекистана проведет встречи с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, а также премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и представителями ведущих немецких деловых и финансовых кругов.

По итогам визита будет подписан пакет двусторонних документов о сотрудничестве в сферах экономики, финансов, инноваций и инвестиций, науки, техники, образования и культуры.

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