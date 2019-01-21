В Узбекистане продолжат реформирование деятельности судей и экспертов

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной деятельности".

В документе говорится:

"В целях ускоренного развития судебно-экспертной деятельности в Республике Узбекистан, формирования правовой основы осуществления судебно-экспертной деятельности негосударственными организациями, а также в соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах:

1. Одобрить предложение Министерства юстиции Республики Узбекистан о разрешении на создание негосударственных судебно-экспертных организаций с предоставлением им права проведения некоторых видов судебных экспертиз по перечню согласно приложению № 1.

2. Установить, что:

судебные эксперты негосударственных судебно-экспертных организаций проходят курсы по переподготовке и повышению квалификации на платной основе в государственных учреждениях согласно приложению № 2;

лицам, окончившим курсы переподготовки и повышения квалификации в области судебной экспертизы, выдается сертификат судебного эксперта, подтверждающий их профессиональную компетентность

и соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к судебным экспертам по соответствующей специализации;

сведения о лицах, получивших сертификат судебного эксперта, включаются в Единый реестр, размещаемый на официальном веб-сайте Министерства юстиции Республики Узбекистан;

производство судебной экспертизы судебным экспертом негосударственных судебно-экспертных организаций не допускается без получения сертификата судебного эксперта в установленном законодательством порядке;

негосударственные судебно-экспертные организации при проведении судебной экспертизы осуществляют функции, имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность как государственные судебно-экспертные учреждения;

при несогласии органа (лица), назначившего судебную экспертизу, с заключением судебной экспертизы, проведенной негосударственной судебно-экспертной организацией, повторная судебная экспертиза осуществляется исключительно государственными судебно-экспертными учреждениями;

Министерством юстиции Республики Узбекистан ведется рейтинг негосударственных судебно-экспертных организаций, размещаемый на его официальном веб-сайте, в установленном порядке.

3. Утвердить "Дорожную карту" по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной деятельности на 2019–2020 годы согласно приложению №3.

4. Предоставить министру юстиции Республики Узбекистан право:

создавать новые подразделения и вводить дополнительные штатные единицы Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулеймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее – Центр) за счет средств, поступающих от предоставления платных услуг, и иных внебюджетных средств Центра и Министерства юстиции Республики Узбекистан;

самостоятельно устанавливать тарифы, цены, расценки на выполняемые работы, услуги, предоставляемые Центром.

5. Освободить государственные судебно-экспертные учреждения и негосударственные судебно-экспертные организации сроком до 1 января 2022 года от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, реактивы и расходные материалы, ввозимые для обеспечения их деятельности при получении положительного заключения ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан".

6. Установить, что:

при определении должностного оклада работников Центра по утвержденным разрядам по оплате труда по Единой тарифной сетке тарифный коэффициент применяется в полуторакратном размере;

расходы, связанные с реализацией мероприятия, предусмотренного настоящим пунктом, производятся за счет внебюджетных средств Министерства юстиции Республики Узбекистан и Центра.

Разрешить Центру направлять до 50 процентов средств, поступающих от оказания платных услуг, в Фонд развития бюджетной организации, на мероприятия по социальной защите и материальному стимулированию работников Центра.

7. Определить, что приоритетным направлением развития судебно-экспертной деятельности являются внедрение результатов научных исследований в судебно-экспертную деятельность, совершенствование методики проведения судебных экспертиз, укрепление кадрового потенциала государственных судебно-экспертных учреждений.

Закрепить научно-исследовательские учреждения Академии наук Республики Узбекистан и высшие образовательные учреждения за соответствующими отделами и лабораториями Центра согласно приложению № 4.

Академии наук, Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан оказывать содействие Центру в подборе судебных экспертов из числа квалифицированных специалистов.

8. Хокиму города Ташкента совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан до 1 марта 2019 года обеспечить приемку в эксплуатацию нового специализированного здания Центра в установленном порядке.

9. Строго предупредить работников органов, осуществляющих доследственную проверку, дознание и предварительное следствие, о неукоснительном соблюдении принципа независимости судебного эксперта и недопустимости оказания влияния на профессиональную деятельность судебных экспертов в любых проявлениях, в том числе путем создания излишней бюрократической волокиты и необоснованных вызовов.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и министра юстиции Республики Узбекистан Давлетова Р.К.".

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