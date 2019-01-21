В Узбекистане вводят нострификацию зарубежных документов об образовании

В Узбекистане вводят нострификацию зарубежных документов об образовании21.01.2019 10:45
ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы контроля за качеством образования".
Документ гласит:
"В целях дальнейшего совершенствования системы контроля за качеством образования, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № УП–5538 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием":
1. Одобрить предложение Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров (далее – Государственная инспекция), Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан о внедрении с 1 марта 2019 года порядка признания и нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании,выданных в зарубежных странах, предусматривающего:
а) признание и нострификацию (установление эквивалентности) напрямую (без специальных испытаний) документов об образовании:
- граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граждане), получивших образование в зарубежных образовательных учреждениях, обособленные подразделения (филиалы) и совместные образовательные учреждения которых функционируют на территории Республики Узбекистан;
- граждан, получивших образование в зарубежных образовательных учреждениях, занимающих первые 1 000 позиций среди высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities), перечень которых ежегодно утверждается совместным постановлением Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Государственной инспекции;
- граждан, получивших образование за счет квот (грантов), выделяемых зарубежными странами для целевой подготовки специалистов, по направлениям министерств и ведомств Республики Узбекистан, имеющих в ведении высшие образовательные учреждения;
- граждан, поступивших на учебу в зарубежные образовательные учреждения до 1 января 1992 года;
- граждан, получивших образование в образовательных учреждениях, аккредитованных уполномоченными организациями – полноправными членами Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (European Association for Quality Assurance in Higher Education), кроме направлений, специальностей и профессий, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
- граждан, получивших образование в образовательных учреждениях Соединенных Штатов Америки, Австралийского Союза, Государства Израиль, Канады, Республики Сингапур, Республики Корея, Японии, аккредитованных уполномоченными организациями данных стран, кроме направлений, специальностей и профессий, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
- граждан, получивших образование за счет средств, выделяемых министерствами и ведомствами Республики Узбекистан для целевой подготовки специалистов в зарубежных высших образовательных учреждениях;
- в случае если это предусмотрено международными договорами Республики Узбекистан, решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан;
б) прием заявлений о признании и нострификации (установление эквивалентности) документов об образовании исключительно через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан.
2. Возложить на Государственную инспекцию следующие дополнительные задачи:
- составление и официальное объявление рейтинга образовательных учреждений Республики Узбекистан;
- обеспечение участия Республики Узбекистан в международных программах и исследованиях по оценке уровня знаний учащихся;
- сотрудничество с ведущими мировыми рейтинговыми организациями и оказание всесторонней помощи национальным высшим образовательным учреждениям по их вхождению в рейтинги.
3. Ввести должность первого заместителя начальника Государственной инспекции, ответственного за изучение деятельности национальных высших образовательных учреждений и ежеквартальное внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложений по повышению качества подготовки кадров в данных учреждениях, в том числе путем внедрения международных стандартов и передового зарубежного опыта.
Установить, что первый заместитель начальника Государственной инспекции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан и по статусу, условиям медицинского и транспортного обеспечения приравнивается к первому заместителю министра.
4. Утвердить обновленную организационную структуру Государственной инспекции с предельной численностью управленческого персонала в количестве 108 единиц согласно приложению.
Предоставить начальнику Государственной инспекции право, при необходимости, вносить изменения в структуру Государственной инспекции в пределах установленной предельной общей численности персонала и фонда оплаты труда.
5. Государственной инспекции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:
- установить сотрудничество с ведущими мировыми рейтинговыми организациями, определяющими рейтинг образовательных учреждений;
- в срок до 1 апреля 2019 года по результатам изучения передового зарубежного опыта разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения о совершенствовании порядка аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений;
- в срок до 1 июня 2019 года подготовить и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение по внедрению информационной системы обеспечения качества образования, включающей формирование единой базы данных образовательных учреждений, педагогических работников, контингента учащихся, хода образовательно-воспитательного процесса и другой необходимой информации.
6. Установить, что с 1 февраля 2019 года:
- 50 процентов средств, поступающих от уплаты сбора за присвоение квалификационных категорий педагогическим кадрам первой и высшей квалификационной категории, должности ведущего и главного учителя, а также педагогическим кадрам, претендующим на эти квалификационные категории и должности в общих средних, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях, направляются во внебюджетный Фонд развития Государственной инспекции (далее – Фонд);
- до 80 процентов поступающих в Фонд средств могут направляться по решению начальника Государственной инспекции на материальное стимулирование работников в виде установления им ежемесячных надбавок в размере до 200 процентов от должностного оклада, оказание материальной помощи, а также выплату премий за инициативное и добросовестное выполнение служебных обязанностей, оплату командировочных расходов как внутри страны, так и за ее пределами.
7. Разрешить Государственной инспекции за счет поступающих в Фонд средств оплачивать расходы по:
- привлечению в качестве консультантов в рамках выполнения возложенных на Государственную инспекцию задач и функций, квалифицированных специалистов государственных органов и организаций, научных и высших образовательных учреждений, ведущих международных и иностранных организаций, в том числе зарубежных экспертов в сфере образования и соотечественников, проживающих за рубежом;
- обучению, повышению квалификации и стажировке работников Государственной инспекции в научно-исследовательских, образовательных и иных учреждениях, в том числе за рубежом;
- внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность Государственной инспекции, ее подведомственных организаций и региональных отделов.
8. Государственному комитету по инвестициям, Министерству финансов Республики Узбекистан и Государственной инспекции обеспечить включение в государственные программы развития Республики Узбекистан на последующие годы реконструкцию зданий и сооружений Государственной инспекции согласно утвержденной проектно-сметной документации.
9. Указать на персональную ответственность:
- заместителя премьер-министра Республики Узбекистан (Абдухакимов А.А.) – за действенную координацию министерств и ведомств по надлежащему исполнению возложенных задач, а также регулярное рассмотрение хода реализации настоящего постановления;
- начальника Государственной инспекции (Ташкенбаев У.Н.) – за обеспечение практической реализации внедряемого в соответствии с настоящим постановлением порядка признания и нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании, выданных в зарубежных странах, выработку и внесение качественно проработанных предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в данной сфере.
10. Государственной инспекции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об:
а) утверждении новых размеров сборов за:
- признание и нострификацию (установление эквивалентности) документов об образовании, выданных в зарубежных странах;
- проставление апостиля на официальных документах, выданных национальными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями;
б) изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".
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