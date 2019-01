В Узбекистане вводят нострификацию зарубежных документов об образовании



ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы контроля за качеством образования". Документ гласит: "В целях дальнейшего совершенствования системы контроля за качеством образования, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № УП–5538 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием": 1. Одобрить предложение Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров (далее – Государственная инспекция), Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан о внедрении с 1 марта 2019 года порядка признания и нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании,выданных в зарубежных странах, предусматривающего: а) признание и нострификацию (установление эквивалентности) напрямую (без специальных испытаний) документов об образовании: граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граждане), получивших образование в зарубежных образовательных учреждениях, обособленные подразделения (филиалы) и совместные образовательные учреждения которых функционируют на территории Республики Узбекистан;

граждан, получивших образование в зарубежных образовательных учреждениях, занимающих первые 1 000 позиций среди высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities), перечень которых ежегодно утверждается совместным постановлением Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Государственной инспекции;

граждан, получивших образование за счет квот (грантов), выделяемых зарубежными странами для целевой подготовки специалистов, по направлениям министерств и ведомств Республики Узбекистан, имеющих в ведении высшие образовательные учреждения;

граждан, поступивших на учебу в зарубежные образовательные учреждения до 1 января 1992 года;

граждан, получивших образование в образовательных учреждениях, аккредитованных уполномоченными организациями – полноправными членами Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (European Association for Quality Assurance in Higher Education), кроме направлений, специальностей и профессий, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

граждан, получивших образование в образовательных учреждениях Соединенных Штатов Америки, Австралийского Союза, Государства Израиль, Канады, Республики Сингапур, Республики Корея, Японии, аккредитованных уполномоченными организациями данных стран, кроме направлений, специальностей и профессий, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

граждан, получивших образование за счет средств, выделяемых министерствами и ведомствами Республики Узбекистан для целевой подготовки специалистов в зарубежных высших образовательных учреждениях;

в случае если это предусмотрено международными договорами Республики Узбекистан, решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан; б) прием заявлений о признании и нострификации (установление эквивалентности) документов об образовании исключительно через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан. 2. Возложить на Государственную инспекцию следующие дополнительные задачи: составление и официальное объявление рейтинга образовательных учреждений Республики Узбекистан;

обеспечение участия Республики Узбекистан в международных программах и исследованиях по оценке уровня знаний учащихся;

сотрудничество с ведущими мировыми рейтинговыми организациями и оказание всесторонней помощи национальным высшим образовательным учреждениям по их вхождению в рейтинги. 3. Ввести должность первого заместителя начальника Государственной инспекции, ответственного за изучение деятельности национальных высших образовательных учреждений и ежеквартальное внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложений по повышению качества подготовки кадров в данных учреждениях, в том числе путем внедрения международных стандартов и передового зарубежного опыта. Установить, что первый заместитель начальника Государственной инспекции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан и по статусу, условиям медицинского и транспортного обеспечения приравнивается к первому заместителю министра. 4. Утвердить обновленную организационную структуру Государственной инспекции с предельной численностью управленческого персонала в количестве 108 единиц согласно приложению. Предоставить начальнику Государственной инспекции право, при необходимости, вносить изменения в структуру Государственной инспекции в пределах установленной предельной общей численности персонала и фонда оплаты труда. 5. Государственной инспекции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами: установить сотрудничество с ведущими мировыми рейтинговыми организациями, определяющими рейтинг образовательных учреждений;

в срок до 1 апреля 2019 года по результатам изучения передового зарубежного опыта разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения о совершенствовании порядка аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений;

в срок до 1 июня 2019 года подготовить и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение по внедрению информационной системы обеспечения качества образования, включающей формирование единой базы данных образовательных учреждений, педагогических работников, контингента учащихся, хода образовательно-воспитательного процесса и другой необходимой информации. 6. Установить, что с 1 февраля 2019 года: 50 процентов средств, поступающих от уплаты сбора за присвоение квалификационных категорий педагогическим кадрам первой и высшей квалификационной категории, должности ведущего и главного учителя, а также педагогическим кадрам, претендующим на эти квалификационные категории и должности в общих средних, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях, направляются во внебюджетный Фонд развития Государственной инспекции (далее – Фонд);

до 80 процентов поступающих в Фонд средств могут направляться по решению начальника Государственной инспекции на материальное стимулирование работников в виде установления им ежемесячных надбавок в размере до 200 процентов от должностного оклада, оказание материальной помощи, а также выплату премий за инициативное и добросовестное выполнение служебных обязанностей, оплату командировочных расходов как внутри страны, так и за ее пределами. 7. Разрешить Государственной инспекции за счет поступающих в Фонд средств оплачивать расходы по: привлечению в качестве консультантов в рамках выполнения возложенных на Государственную инспекцию задач и функций, квалифицированных специалистов государственных органов и организаций, научных и высших образовательных учреждений, ведущих международных и иностранных организаций, в том числе зарубежных экспертов в сфере образования и соотечественников, проживающих за рубежом;

обучению, повышению квалификации и стажировке работников Государственной инспекции в научно-исследовательских, образовательных и иных учреждениях, в том числе за рубежом;

внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность Государственной инспекции, ее подведомственных организаций и региональных отделов. 8. Государственному комитету по инвестициям, Министерству финансов Республики Узбекистан и Государственной инспекции обеспечить включение в государственные программы развития Республики Узбекистан на последующие годы реконструкцию зданий и сооружений Государственной инспекции согласно утвержденной проектно-сметной документации. 9. Указать на персональную ответственность: заместителя премьер-министра Республики Узбекистан (Абдухакимов А.А.) – за действенную координацию министерств и ведомств по надлежащему исполнению возложенных задач, а также регулярное рассмотрение хода реализации настоящего постановления;

– за действенную координацию министерств и ведомств по надлежащему исполнению возложенных задач, а также регулярное рассмотрение хода реализации настоящего постановления; начальника Государственной инспекции (Ташкенбаев У.Н.) – за обеспечение практической реализации внедряемого в соответствии с настоящим постановлением порядка признания и нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании, выданных в зарубежных странах, выработку и внесение качественно проработанных предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в данной сфере. 10. Государственной инспекции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об: а) утверждении новых размеров сборов за: признание и нострификацию (установление эквивалентности) документов об образовании, выданных в зарубежных странах;

проставление апостиля на официальных документах, выданных национальными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями; б) изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи