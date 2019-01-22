



Глава Узбекистана провел в Берлине ряд встреч



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января пребывающий с официальным визитом в Федеративной Республике Германия Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Берлине ряд встреч. В частности, состоялись переговоры с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, с которыми глава Узбекистана обсудил актуальные вопросы развития узбекско-германского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, технологий и инноваций, инвестиций, обеспечения прав и свобод человека, государственного управления, экологии и охраны окружающей среды, туризма, углубления взаимодействия по линии парламента и в рамках международных организаций и структур, таких как ООН, ОБСЕ и другие. По завершении встреч Шавкат Мирзиёев отправился в Мюнхен. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи