



Погода в Узбекистане на 25 января



ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 3-8о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 7-12о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 7-12о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 7-12о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3-8о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. 23-25 января по горным районам республики лавиноопасно.

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