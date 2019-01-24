



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ЕС



ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Европейского Союза во главе с представителем ЕС по Центральной Азии Питером Бурианом. Целью визита делегации ЕС в страну является участие в конференции высокого уровня "Евросоюз – Центральная Азия" по сотрудничеству в области окружающей среды, изменения климата и использования водных ресурсов. В ходе встречи в МИД были обсуждены вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям, содействия вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, перспективы получения Узбекистаном тарифных льгот в рамках "Генеральной системы преференций плюс", а также поддержки Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи