



В Узбекистане упорядочат работу Антимонопольного комитета



ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации деятельности Антимонопольного комитета Республики Узбекистан". В документе говорится: "Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № УП-5630 "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала": 1. Утвердить: организационную структуру Антимонопольного комитета Республики Узбекистан согласно приложению № 1;

согласно приложению № 1; структуру центрального аппарата Антимонопольного комитета Республики Узбекистан согласно приложению № 2. 2. Установить предельную численность управленческого персонала Антимонопольного комитетаРеспублики Узбекистан (далее – Антимонопольный комитет) в количестве 242 единиц, в том числе центрального аппарата Антимонопольного комитета – 75единиц. Предоставить председателю Антимонопольного комитета право: вносить, при необходимости, изменения в утвержденную структуру центрального аппарата Антимонопольного комитета;

утверждать структуры территориальных управлений Антимонопольного комитета в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;

утверждать предельную численность управленческого персонала территориальных управлений Антимонопольного комитета в пределах общей установленной численности;

вводить дополнительные штатные единицы специалистов управленческого персонала Антимонопольного комитета за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;

привлекать в качестве сотрудников и консультантов квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов с установлением им, в порядке исключения, размеров заработной платы и иных выплат за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;

устанавливать для работников Антимонопольного комитета надбавки и другие стимулирующие выплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) по основной занимаемой должности, вне зависимости от других выплат, предусмотренных законодательством, за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;

определять, исходя из международной практики и рыночных условий, размер оплаты труда квалифицированных зарубежных специалистов, привлекаемых на контрактной основе для реализации задач, возложенных на Антимонопольный комитет. 3. Установить, что: Антимонопольный комитет является правопреемником Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее – Госкомконкуренции) по всем его правам, обязательствам и договорам в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий и лицензирования товарно-сырьевых бирж;

Антимонопольный комитет осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется и подотчетен Премьер-министруРеспублики Узбекистан, а по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным актами законодательства, – непосредственно Президенту Республики Узбекистан;

проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности Антимонопольного комитета, в обязательном порядке подлежат согласованию с ним;

проверки по вопросам, входящим в компетенцию Антимонопольного комитета, во всех организациях независимо от формы собственности, осуществляются в порядке уведомления уполномоченного органа по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства и подлежат обязательной регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок;

председатель Антимонопольного комитета, его первый заместитель и заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РеспубликиУзбекистан по представлению Премьер-министраРеспублики Узбекистан, по статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания приравниваются соответственно к министру, первому заместителю министра и заместителю министра;

за работниками Антимонопольного комитета сохраняется порядок медицинского обслуживания, предусмотренный для работников преобразованного Госкомконкуренции;

ранее выданные Госкомконкуренции и его территориальными органами документы и принятые ими решения сохраняют свою силу и не подлежат отмене либо изменению в связи с его преобразованием. 4. Предоставить Антимонопольному комитету право: привлекать работников экономических, финансовых, налоговых и других органов к осуществляемым мероприятиям по вопросам развития конкурентной среды и контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;

вносить государственным органам и организациям в пределах своих полномочий обязательные для исполнения представления об устранении нарушений законодательства в сфере антимонопольной политики и защиты конкуренции, а также способствующих им причин и условий. 5. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2019 года за выдачу предварительного согласия на сделки по слиянию и присоединению хозяйствующих субъектов, а также на сделки по приобретению лицом и группой лиц акций (долей) в уставном капитале (фонде) хозяйствующего субъекта взимается сбор в десятикратном размере минимальной заработной платы. 6. Образовать при Антимонопольном комитете внебюджетный Фонд содействия развитию конкуренции(далее – Фонд) без образования юридического лица, определив его источниками: сумму необоснованно полученных доходов, взысканных за нарушения законодательства о конкуренции и естественных монополиях;

средства, поступившие от штрафов, взыскиваемых Антимонопольным комитетом в установленном законодательством порядке с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц за нарушение законодательства о конкуренции, естественных монополиях и невыполнение представлений Антимонопольного комитета;

сборы за выдачу предварительного согласия на сделки по слиянию и присоединению хозяйствующих субъектов, а также на сделки по приобретению лицом и группой лиц акций (долей) в уставном капитале (фонде) хозяйствующего субъекта;

доходы от размещения средств Фонда на депозиты коммерческих банков;

грантовые средства и благотворительные пожертвования международных институтов и организаций, юридических и физических лиц;

другие источники, не запрещенные законодательством. 7. Определить, что средства Фонда расходуются на: финансирование текущих расходов Антимонопольного комитета;

материальное стимулирование и социальное обеспечение, а также льготное финансирование приобретения жилья работниками;

обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов Антимонопольного комитета;

осуществление мер по оплате деятельности привлекаемых зарубежных специалистов, международных и иностранных организаций. 8. Антимонопольному комитету в двухмесячный срок: а) внести в Кабинет Министров Республики Узбекистанпроект постановления об утверждении положений об Антимонопольном комитете Республики Узбекистан и порядке формирования и использования средств внебюджетного Фонда содействия развитию конкуренции Антимонопольного комитета Республики Узбекистан; б) совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции РеспубликиУзбекистан: разработать и утвердить Методику оценки воздействия актов законодательства на конкуренцию;

подготовить и внести в Кабинет Министров предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство, предусматривающие наложение штрафов на юридических лиц и установление административной ответственности за нарушение законодательства о конкуренции и естественных монополиях, непредставление информации либо представление заведомо недостоверной информации, невыполнение представлений Антимонопольного комитета, а также вмешательство в деятельность и воздействие в любой форме на его работников с целью воспрепятствовать законному исполнению возложенных задач и функций;

внести предложения по созданию Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан в качестве единого государственного органа в области защиты прав потребителей с передачей ему штатных единиц и полномочий соответствующих государственных органов и учреждений в части осуществления контроля в сфере защиты прав потребителей; в) разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Стратегию развития конкуренции на товарных и финансовых рынках на период 2019-2023 годов, в том числе предусматривающую: трансформацию системы защиты и развития конкуренции и создание абсолютно новой прогрессивной модели антимонопольного регулирования, отвечающей высоким требованиям структурных изменений и процессов в национальной и мировой экономике;

внедрение гибких инструментов и методов анализа товарных и финансовых рынков, в том числе основанных на принципах поведенческой экономики (behavioral ekonomics);

внедрение упреждающих инструментов по защите конкуренции, в том числе механизма антимонопольного комплаенса – системы обеспечения соответствия требованиям законодательства о конкуренции, внутри хозяйствующих субъектов, в первую очередь занимающих доминирующее положение на товарных и финансовых рынках;

коренное совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) за счет внедрения новых высокоэффективных методов стимулирующего тарифообразования, создающих эффект конкурентной мотивации и механизмов контроля над их применением;

создание эффективных инструментов антимонопольного регулирования цифровой экономики, в том числе для пресечения нарушений законодательства о конкуренции, носящих трансграничный характер;

усиление мер правового воздействия за нарушение требований законодательства о конкуренции с одновременным исключением широких дискреционных полномочий при правоприменении;

усиление взаимодействия с правоохранительными органами для выявления и пресечения сложных видов антиконкурентных действий, таких как "картельные" соглашения и сговоры;

внедрение ключевых показателей эффективности (КРI) деятельности Антимонопольного комитета с использованием индикаторов развития конкурентной среды на товарных и финансовых рынках по методике Организации экономического сотрудничества и развития;

внедрение инновационных разработок и информационных технологии в деятельность Антимонопольного комитета для повышения оперативности выявления случаев ограничения конкуренции и принятия мер реагирования по ним;

системное повышение кадрового потенциала Антимонопольного комитета, внедрение в учебные программы высших учебных заведений специальных направлений по подготовке кадров в области конкурентной политики и конкурентного права;

повышение эффективности деятельности Антимонопольного комитета и предупреждение различных коррупциогенных факторов, предусмотрев социальные гарантии в части достойного материального обеспечения и социальных условий. 9. Включить Антимонопольный комитет: в перечень организаций для обязательной рассылки статистической информации Государственного комитетаРеспублики Узбекистан по статистике;

в Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года №336. 10. Министерству финансов Республики Узбекистан: выделить средства на расходы Антимонопольного комитета в рамках реализации настоящего постановления на 2019 год в пределах параметров Государственного бюджетаРеспублики Узбекистан и начиная с 2020 года ежегодно предусматривать необходимые бюджетные средства;

внести соответствующие изменения в утвержденную смету расходов Государственного бюджета РеспубликиУзбекистан на 2019 год, исходя из положений настоящего постановления;

обеспечить выделение Антимонопольному комитету необходимых денежных средств для приобретения служебных автотранспортных средств и установить лимит на содержание служебных легковых автомобилей в количестве 5 единиц, в том числе 4 единиц персональных;

обеспечить выделение по обоснованным расчетам Антимонопольного комитета необходимых денежных средств для ремонта административных зданий и на покупку мебели, оборудования и информационно-коммуникационных технологий для формирования материально-технической базы. 12. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникацийРеспублики Узбекистан обеспечить в установленном порядке Антимонопольный комитет телефонной связью, включая правительственной. 13. Министерству внутренних дел, Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в связи с преобразованием Госкомконкуренции и его территориальных органов осуществить, по принадлежности, без взимания сборов и иных платежей: перерегистрацию в органах внутренних дел переходящих Антимонопольному комитету автотранспортных средств;

перерегистрацию на Антимонопольный комитет прав на объекты недвижимого и другого имущества. 14. Освободить Антимонопольный комитет и его территориальные управления от уплаты государственной пошлины по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями. 15. Разместить Антимонопольный комитет по адресу: город Ташкент, улица Лабзак, дом 3, на праве оперативного управления. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в месячный срок обеспечить размещение территориальных управлений Антимонопольного комитета в помещениях по месту текущей дислокации территориальных органов преобразованного Госкомконкуренции, и, при необходимости, выделение новых зданий. 16. Антимонопольному комитету совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок: внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

обеспечить приведение принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением. 17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министраРеспублики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., Генерального прокурора РеспубликиУзбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи