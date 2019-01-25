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В Узбекистане упорядочат работу Антимонопольного комитета
25.01.2019 10:47

ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации деятельности Антимонопольного комитета Республики Узбекистан".

В документе говорится:

"Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № УП-5630 "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала":

1. Утвердить:

  • организационную структуру Антимонопольного комитета Республики Узбекистан согласно приложению № 1;
  • структуру центрального аппарата Антимонопольного комитета Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

2. Установить предельную численность управленческого персонала Антимонопольного комитетаРеспублики Узбекистан (далее – Антимонопольный комитет) в количестве 242 единиц, в том числе центрального аппарата Антимонопольного комитета – 75единиц.

Предоставить председателю Антимонопольного комитета право:

  • вносить, при необходимости, изменения в утвержденную структуру центрального аппарата Антимонопольного комитета;
  • утверждать структуры территориальных управлений Антимонопольного комитета в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;
  • утверждать предельную численность управленческого персонала территориальных управлений Антимонопольного комитета в пределах общей установленной численности;
  • вводить дополнительные штатные единицы специалистов управленческого персонала Антимонопольного комитета за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;
  • привлекать в качестве сотрудников и консультантов квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов с установлением им, в порядке исключения, размеров заработной платы и иных выплат за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;
  • устанавливать для работников Антимонопольного комитета надбавки и другие стимулирующие выплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) по основной занимаемой должности, вне зависимости от других выплат, предусмотренных законодательством, за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;
  • определять, исходя из международной практики и рыночных условий, размер оплаты труда квалифицированных зарубежных специалистов, привлекаемых на контрактной основе для реализации задач, возложенных на Антимонопольный комитет.

3. Установить, что:

  • Антимонопольный комитет является правопреемником Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее – Госкомконкуренции) по всем его правам, обязательствам и договорам в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий и лицензирования товарно-сырьевых бирж;
  • Антимонопольный комитет осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется и подотчетен Премьер-министруРеспублики Узбекистан, а по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным актами законодательства, – непосредственно Президенту Республики Узбекистан;
  • проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности Антимонопольного комитета, в обязательном порядке подлежат согласованию с ним;
  • проверки по вопросам, входящим в компетенцию Антимонопольного комитета, во всех организациях независимо от формы собственности, осуществляются в порядке уведомления уполномоченного органа по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства и подлежат обязательной регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок;
  • председатель Антимонопольного комитета, его первый заместитель и заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РеспубликиУзбекистан по представлению Премьер-министраРеспублики Узбекистан, по статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания приравниваются соответственно к министру, первому заместителю министра и заместителю министра;
  • за работниками Антимонопольного комитета сохраняется порядок медицинского обслуживания, предусмотренный для работников преобразованного Госкомконкуренции;
  • ранее выданные Госкомконкуренции и его территориальными органами документы и принятые ими решения сохраняют свою силу и не подлежат отмене либо изменению в связи с его преобразованием.

4. Предоставить Антимонопольному комитету право:

  • привлекать работников экономических, финансовых, налоговых и других органов к осуществляемым мероприятиям по вопросам развития конкурентной среды и контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;
  • вносить государственным органам и организациям в пределах своих полномочий обязательные для исполнения представления об устранении нарушений законодательства в сфере антимонопольной политики и защиты конкуренции, а также способствующих им причин и условий.

5. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2019 года за выдачу предварительного согласия на сделки по слиянию и присоединению хозяйствующих субъектов, а также на сделки по приобретению лицом и группой лиц акций (долей) в уставном капитале (фонде) хозяйствующего субъекта взимается сбор в десятикратном размере минимальной заработной платы.

6. Образовать при Антимонопольном комитете внебюджетный Фонд содействия развитию конкуренции(далее – Фонд) без образования юридического лица, определив его источниками:

  • сумму необоснованно полученных доходов, взысканных за нарушения законодательства о конкуренции и естественных монополиях;
  • средства, поступившие от штрафов, взыскиваемых Антимонопольным комитетом в установленном законодательством порядке с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц за нарушение законодательства о конкуренции, естественных монополиях и невыполнение представлений Антимонопольного комитета;
  • сборы за выдачу предварительного согласия на сделки по слиянию и присоединению хозяйствующих субъектов, а также на сделки по приобретению лицом и группой лиц акций (долей) в уставном капитале (фонде) хозяйствующего субъекта;
  • доходы от размещения средств Фонда на депозиты коммерческих банков;
  • грантовые средства и благотворительные пожертвования международных институтов и организаций, юридических и физических лиц;
  • другие источники, не запрещенные законодательством.

7. Определить, что средства Фонда расходуются на:

  • финансирование текущих расходов Антимонопольного комитета;
  • материальное стимулирование и социальное обеспечение, а также льготное финансирование приобретения жилья работниками;
  • обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов Антимонопольного комитета;
  • осуществление мер по оплате деятельности привлекаемых зарубежных специалистов, международных и иностранных организаций.

8. Антимонопольному комитету в двухмесячный срок:

а) внести в Кабинет Министров Республики Узбекистанпроект постановления об утверждении положений об Антимонопольном комитете Республики Узбекистан и порядке формирования и использования средств внебюджетного Фонда содействия развитию конкуренции Антимонопольного комитета Республики Узбекистан;

б) совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции РеспубликиУзбекистан:

  • разработать и утвердить Методику оценки воздействия актов законодательства на конкуренцию;
  • подготовить и внести в Кабинет Министров предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство, предусматривающие наложение штрафов на юридических лиц и установление административной ответственности за нарушение законодательства о конкуренции и естественных монополиях, непредставление информации либо представление заведомо недостоверной информации, невыполнение представлений Антимонопольного комитета, а также вмешательство в деятельность и воздействие в любой форме на его работников с целью воспрепятствовать законному исполнению возложенных задач и функций;
  • внести предложения по созданию Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан в качестве единого государственного органа в области защиты прав потребителей с передачей ему штатных единиц и полномочий соответствующих государственных органов и учреждений в части осуществления контроля в сфере защиты прав потребителей;

в) разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Стратегию развития конкуренции на товарных и финансовых рынках на период 2019-2023 годов, в том числе предусматривающую:

  • трансформацию системы защиты и развития конкуренции и создание абсолютно новой прогрессивной модели антимонопольного регулирования, отвечающей высоким требованиям структурных изменений и процессов в национальной и мировой экономике;
  • внедрение гибких инструментов и методов анализа товарных и финансовых рынков, в том числе основанных на принципах поведенческой экономики (behavioral ekonomics);
  • внедрение упреждающих инструментов по защите конкуренции, в том числе механизма антимонопольного комплаенса – системы обеспечения соответствия требованиям законодательства о конкуренции, внутри хозяйствующих субъектов, в первую очередь занимающих доминирующее положение на товарных и финансовых рынках;
  • коренное совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) за счет внедрения новых высокоэффективных методов стимулирующего тарифообразования, создающих эффект конкурентной мотивации и механизмов контроля над их применением;
  • создание эффективных инструментов антимонопольного регулирования цифровой экономики, в том числе для пресечения нарушений законодательства о конкуренции, носящих трансграничный характер;
  • усиление мер правового воздействия за нарушение требований законодательства о конкуренции с одновременным исключением широких дискреционных полномочий при правоприменении;
  • усиление взаимодействия с правоохранительными органами для выявления и пресечения сложных видов антиконкурентных действий, таких как "картельные" соглашения и сговоры;
  • внедрение ключевых показателей эффективности (КРI) деятельности Антимонопольного комитета с использованием индикаторов развития конкурентной среды на товарных и финансовых рынках по методике Организации экономического сотрудничества и развития;
  • внедрение инновационных разработок и информационных технологии в деятельность Антимонопольного комитета для повышения оперативности выявления случаев ограничения конкуренции и принятия мер реагирования по ним;
  • системное повышение кадрового потенциала Антимонопольного комитета, внедрение в учебные программы высших учебных заведений специальных направлений по подготовке кадров в области конкурентной политики и конкурентного права;
  • повышение эффективности деятельности Антимонопольного комитета и предупреждение различных коррупциогенных факторов, предусмотрев социальные гарантии в части достойного материального обеспечения и социальных условий.

9. Включить Антимонопольный комитет:

  • в перечень организаций для обязательной рассылки статистической информации Государственного комитетаРеспублики Узбекистан по статистике;
  • в Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года №336.

10. Министерству финансов Республики Узбекистан:

  • выделить средства на расходы Антимонопольного комитета в рамках реализации настоящего постановления на 2019 год в пределах параметров Государственного бюджетаРеспублики Узбекистан и начиная с 2020 года ежегодно предусматривать необходимые бюджетные средства;
  • внести соответствующие изменения в утвержденную смету расходов Государственного бюджета РеспубликиУзбекистан на 2019 год, исходя из положений настоящего постановления;
  • обеспечить выделение Антимонопольному комитету необходимых денежных средств для приобретения служебных автотранспортных средств и установить лимит на содержание служебных легковых автомобилей в количестве 5 единиц, в том числе 4 единиц персональных;
  • обеспечить выделение по обоснованным расчетам Антимонопольного комитета необходимых денежных средств для ремонта административных зданий и на покупку мебели, оборудования и информационно-коммуникационных технологий для формирования материально-технической базы.

12. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникацийРеспублики Узбекистан обеспечить в установленном порядке Антимонопольный комитет телефонной связью, включая правительственной.

13. Министерству внутренних дел, Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в связи с преобразованием Госкомконкуренции и его территориальных органов осуществить, по принадлежности, без взимания сборов и иных платежей:

  • перерегистрацию в органах внутренних дел переходящих Антимонопольному комитету автотранспортных средств;
  • перерегистрацию на Антимонопольный комитет прав на объекты недвижимого и другого имущества.

14. Освободить Антимонопольный комитет и его территориальные управления от уплаты государственной пошлины по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями.

15. Разместить Антимонопольный комитет по адресу: город Ташкент, улица Лабзак, дом 3, на праве оперативного управления.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в месячный срок обеспечить размещение территориальных управлений Антимонопольного комитета в помещениях по месту текущей дислокации территориальных органов преобразованного Госкомконкуренции, и, при необходимости, выделение новых зданий.

16. Антимонопольному комитету совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок:

  • внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;
  • обеспечить приведение принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министраРеспублики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., Генерального прокурора РеспубликиУзбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

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