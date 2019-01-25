В Узбекистане упорядочат работу Антимонопольного комитета

В Узбекистане упорядочат работу Антимонопольного комитета25.01.2019 10:47
ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации деятельности Антимонопольного комитета Республики Узбекистан".
В документе говорится:
"Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № УП-5630 "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала":
1. Утвердить:
- организационную структуру Антимонопольного комитета Республики Узбекистан согласно приложению № 1;
- структуру центрального аппарата Антимонопольного комитета Республики Узбекистан согласно приложению № 2.
2. Установить предельную численность управленческого персонала Антимонопольного комитетаРеспублики Узбекистан (далее – Антимонопольный комитет) в количестве 242 единиц, в том числе центрального аппарата Антимонопольного комитета – 75единиц.
Предоставить председателю Антимонопольного комитета право:
- вносить, при необходимости, изменения в утвержденную структуру центрального аппарата Антимонопольного комитета;
- утверждать структуры территориальных управлений Антимонопольного комитета в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;
- утверждать предельную численность управленческого персонала территориальных управлений Антимонопольного комитета в пределах общей установленной численности;
- вводить дополнительные штатные единицы специалистов управленческого персонала Антимонопольного комитета за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;
- привлекать в качестве сотрудников и консультантов квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов с установлением им, в порядке исключения, размеров заработной платы и иных выплат за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;
- устанавливать для работников Антимонопольного комитета надбавки и другие стимулирующие выплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) по основной занимаемой должности, вне зависимости от других выплат, предусмотренных законодательством, за счет внебюджетных средств Антимонопольного комитета;
- определять, исходя из международной практики и рыночных условий, размер оплаты труда квалифицированных зарубежных специалистов, привлекаемых на контрактной основе для реализации задач, возложенных на Антимонопольный комитет.
3. Установить, что:
- Антимонопольный комитет является правопреемником Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее – Госкомконкуренции) по всем его правам, обязательствам и договорам в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий и лицензирования товарно-сырьевых бирж;
- Антимонопольный комитет осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется и подотчетен Премьер-министруРеспублики Узбекистан, а по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным актами законодательства, – непосредственно Президенту Республики Узбекистан;
- проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности Антимонопольного комитета, в обязательном порядке подлежат согласованию с ним;
- проверки по вопросам, входящим в компетенцию Антимонопольного комитета, во всех организациях независимо от формы собственности, осуществляются в порядке уведомления уполномоченного органа по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства и подлежат обязательной регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок;
- председатель Антимонопольного комитета, его первый заместитель и заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РеспубликиУзбекистан по представлению Премьер-министраРеспублики Узбекистан, по статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания приравниваются соответственно к министру, первому заместителю министра и заместителю министра;
- за работниками Антимонопольного комитета сохраняется порядок медицинского обслуживания, предусмотренный для работников преобразованного Госкомконкуренции;
- ранее выданные Госкомконкуренции и его территориальными органами документы и принятые ими решения сохраняют свою силу и не подлежат отмене либо изменению в связи с его преобразованием.
4. Предоставить Антимонопольному комитету право:
- привлекать работников экономических, финансовых, налоговых и других органов к осуществляемым мероприятиям по вопросам развития конкурентной среды и контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;
- вносить государственным органам и организациям в пределах своих полномочий обязательные для исполнения представления об устранении нарушений законодательства в сфере антимонопольной политики и защиты конкуренции, а также способствующих им причин и условий.
5. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2019 года за выдачу предварительного согласия на сделки по слиянию и присоединению хозяйствующих субъектов, а также на сделки по приобретению лицом и группой лиц акций (долей) в уставном капитале (фонде) хозяйствующего субъекта взимается сбор в десятикратном размере минимальной заработной платы.
6. Образовать при Антимонопольном комитете внебюджетный Фонд содействия развитию конкуренции(далее – Фонд) без образования юридического лица, определив его источниками:
- сумму необоснованно полученных доходов, взысканных за нарушения законодательства о конкуренции и естественных монополиях;
- средства, поступившие от штрафов, взыскиваемых Антимонопольным комитетом в установленном законодательством порядке с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц за нарушение законодательства о конкуренции, естественных монополиях и невыполнение представлений Антимонопольного комитета;
- сборы за выдачу предварительного согласия на сделки по слиянию и присоединению хозяйствующих субъектов, а также на сделки по приобретению лицом и группой лиц акций (долей) в уставном капитале (фонде) хозяйствующего субъекта;
- доходы от размещения средств Фонда на депозиты коммерческих банков;
- грантовые средства и благотворительные пожертвования международных институтов и организаций, юридических и физических лиц;
- другие источники, не запрещенные законодательством.
7. Определить, что средства Фонда расходуются на:
- финансирование текущих расходов Антимонопольного комитета;
- материальное стимулирование и социальное обеспечение, а также льготное финансирование приобретения жилья работниками;
- обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов Антимонопольного комитета;
- осуществление мер по оплате деятельности привлекаемых зарубежных специалистов, международных и иностранных организаций.
8. Антимонопольному комитету в двухмесячный срок:
а) внести в Кабинет Министров Республики Узбекистанпроект постановления об утверждении положений об Антимонопольном комитете Республики Узбекистан и порядке формирования и использования средств внебюджетного Фонда содействия развитию конкуренции Антимонопольного комитета Республики Узбекистан;
б) совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции РеспубликиУзбекистан:
- разработать и утвердить Методику оценки воздействия актов законодательства на конкуренцию;
- подготовить и внести в Кабинет Министров предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство, предусматривающие наложение штрафов на юридических лиц и установление административной ответственности за нарушение законодательства о конкуренции и естественных монополиях, непредставление информации либо представление заведомо недостоверной информации, невыполнение представлений Антимонопольного комитета, а также вмешательство в деятельность и воздействие в любой форме на его работников с целью воспрепятствовать законному исполнению возложенных задач и функций;
- внести предложения по созданию Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан в качестве единого государственного органа в области защиты прав потребителей с передачей ему штатных единиц и полномочий соответствующих государственных органов и учреждений в части осуществления контроля в сфере защиты прав потребителей;
в) разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Стратегию развития конкуренции на товарных и финансовых рынках на период 2019-2023 годов, в том числе предусматривающую:
- трансформацию системы защиты и развития конкуренции и создание абсолютно новой прогрессивной модели антимонопольного регулирования, отвечающей высоким требованиям структурных изменений и процессов в национальной и мировой экономике;
- внедрение гибких инструментов и методов анализа товарных и финансовых рынков, в том числе основанных на принципах поведенческой экономики (behavioral ekonomics);
- внедрение упреждающих инструментов по защите конкуренции, в том числе механизма антимонопольного комплаенса – системы обеспечения соответствия требованиям законодательства о конкуренции, внутри хозяйствующих субъектов, в первую очередь занимающих доминирующее положение на товарных и финансовых рынках;
- коренное совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) за счет внедрения новых высокоэффективных методов стимулирующего тарифообразования, создающих эффект конкурентной мотивации и механизмов контроля над их применением;
- создание эффективных инструментов антимонопольного регулирования цифровой экономики, в том числе для пресечения нарушений законодательства о конкуренции, носящих трансграничный характер;
- усиление мер правового воздействия за нарушение требований законодательства о конкуренции с одновременным исключением широких дискреционных полномочий при правоприменении;
- усиление взаимодействия с правоохранительными органами для выявления и пресечения сложных видов антиконкурентных действий, таких как "картельные" соглашения и сговоры;
- внедрение ключевых показателей эффективности (КРI) деятельности Антимонопольного комитета с использованием индикаторов развития конкурентной среды на товарных и финансовых рынках по методике Организации экономического сотрудничества и развития;
- внедрение инновационных разработок и информационных технологии в деятельность Антимонопольного комитета для повышения оперативности выявления случаев ограничения конкуренции и принятия мер реагирования по ним;
- системное повышение кадрового потенциала Антимонопольного комитета, внедрение в учебные программы высших учебных заведений специальных направлений по подготовке кадров в области конкурентной политики и конкурентного права;
- повышение эффективности деятельности Антимонопольного комитета и предупреждение различных коррупциогенных факторов, предусмотрев социальные гарантии в части достойного материального обеспечения и социальных условий.
9. Включить Антимонопольный комитет:
- в перечень организаций для обязательной рассылки статистической информации Государственного комитетаРеспублики Узбекистан по статистике;
- в Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года №336.
10. Министерству финансов Республики Узбекистан:
- выделить средства на расходы Антимонопольного комитета в рамках реализации настоящего постановления на 2019 год в пределах параметров Государственного бюджетаРеспублики Узбекистан и начиная с 2020 года ежегодно предусматривать необходимые бюджетные средства;
- внести соответствующие изменения в утвержденную смету расходов Государственного бюджета РеспубликиУзбекистан на 2019 год, исходя из положений настоящего постановления;
- обеспечить выделение Антимонопольному комитету необходимых денежных средств для приобретения служебных автотранспортных средств и установить лимит на содержание служебных легковых автомобилей в количестве 5 единиц, в том числе 4 единиц персональных;
- обеспечить выделение по обоснованным расчетам Антимонопольного комитета необходимых денежных средств для ремонта административных зданий и на покупку мебели, оборудования и информационно-коммуникационных технологий для формирования материально-технической базы.
12. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникацийРеспублики Узбекистан обеспечить в установленном порядке Антимонопольный комитет телефонной связью, включая правительственной.
13. Министерству внутренних дел, Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в связи с преобразованием Госкомконкуренции и его территориальных органов осуществить, по принадлежности, без взимания сборов и иных платежей:
- перерегистрацию в органах внутренних дел переходящих Антимонопольному комитету автотранспортных средств;
- перерегистрацию на Антимонопольный комитет прав на объекты недвижимого и другого имущества.
14. Освободить Антимонопольный комитет и его территориальные управления от уплаты государственной пошлины по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями.
15. Разместить Антимонопольный комитет по адресу: город Ташкент, улица Лабзак, дом 3, на праве оперативного управления.
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в месячный срок обеспечить размещение территориальных управлений Антимонопольного комитета в помещениях по месту текущей дислокации территориальных органов преобразованного Госкомконкуренции, и, при необходимости, выделение новых зданий.
16. Антимонопольному комитету совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок:
- внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;
- обеспечить приведение принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министраРеспублики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., Генерального прокурора РеспубликиУзбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".
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