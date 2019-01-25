Новый посол Кубы прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Альфредо Ньевесом Портуондо.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

Ранее послом Кубы в Узбекистане с сентября 2013 года являлся Эмилио Ратмир Лосада Гарсия.

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