Посол Южной Кореи посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча заместителя министра иностранных дел Дилшода Ахатова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Квон Ён У.

Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, графика и повестки запланированных двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях на текущий год.

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