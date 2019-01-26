



В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Евросоюза в сфере экологии



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января в Ташкенте завершила двухдневную работу 6-я Конференция высокого уровня Европейский Союз – Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов на уровне заместителей министров. Участники конференции обсудили прогресс, достигнутый странами Центральной Азии с 2015 года в сфере охраны окружающей среды, изменения климата и управления водными ресурсами, в соответствии с выводами, достигнутыми на 5-й Конференции на высоком уровне в Милане и рекомендациям, разработанным Рабочей Группой ЕС-ЦА по окружающей среде, изменению климата и водным ресурсам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи