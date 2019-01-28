



МИСИ «Вектор»: большинство крымчан считают, что в Крыму не нарушаются права человека



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. Исполняется пять лет со времени, когда на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года подавляющее большинство населения Автономной Республики Крым высказалось «за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации». В референдуме в АРК приняло участие 83,10% крымчан, из них за воссоединение с Россией высказалось 96,77%. В это же время отдельно в Севастополе также проводился референдум, явка которого составила 89,5% населения. Из них за воссоединение с Россией высказалось 95,6% жителей города. Следует отметить, что 26 июня 1994 года в Севастополе уже проводился всеобщий опрос о правовом статусе города, на котором почти 90% севастопольцев высказались за российский статус своего города-героя.



Как известно, Крым со второй половины XVIII века находился в составе России. В 1954 году Крым (без Севастополя) был передан в административное управление Украине. В 1991 году, в период распада Советского Союза, крымчанам в категорической форме было отказано в своей государственной идентификации, которая предусматривалась законом, что явилось грубейшим нарушением норм права и, прежде всего, Закона Союза ССР от 3 апреля 1990 года № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» (ВВСС 90-15) (См.: Свод законов СССР, т.1, с 44-16, 2990 г., Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990. №15, ст. 252).



Известно также и то, что в 1945 году Украина вступала в Организацию Объединенных Наций без Крыма и Севастополя, которые являлись «де-юре» и «де-факто» российскими.



Начиная с 1991 года многочисленные исследования отечественных и зарубежных специалистов, проведенные в Крыму, показывают, что подавляющее большинство населения региона всегда идентифицировало себя российскими соотечественниками и однозначно выступало за реинтеграцию с Россией, о чем ярко в свое время писал известный американский журналист Джеффри Уайт и многие другие исследователи.



После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, (в общественном мнении большинства крымчан это отразилось как факт исторической и социальной справедливости), против населения региона началась ожесточенная гибридная война со стороны властей Украины и большинства правящих элит западных государств. Крымчан обвиняли: «в сепаратизме», «в государственной измене», «в предательстве», а Россию, в свою очередь, – «в аннексии Крыма», «оккупации», и т.п.



С особым пристрастием общественному мнению на международной арене навязывается идея «о нарушении прав человека в Крыму». Информацию о якобы массовых нарушениях прав человека в Крыму распространяли не только прозападные массмедиа. Дело дошло до того, что эту тему стали поднимать различные официальные международные организации, включая Генеральную Ассамблею ООН.



22 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную Резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Украина». Ключевыми положениями Резолюции явились: «недопустимость захвата территории силой и требования возвращения оккупированной территории»; «осуждение политически мотивированных преследований граждан Украины»; «осуждение РФ за насильственный перевод граждан Украины в российское гражданство» и т.п.



Международный институт стратегических исследований «Вектор» постоянно проводит мониторинг проблем, имеющих место в современном Крыму, в том числе по вопросу «нарушения прав человека». В масс-медиа неоднократно публиковались результаты исследований. Одним из наиболее масштабных явилось социологическое исследование, проведенное в Крыму 27 февраля-5 марта 2016 года. Выборочная совокупность при опросах составляла 1232 респондента, представляющих взрослое население Республики Крым по критериям пола, возраста, образования и национальной принадлежности. Опросы проводились фактически во всех городах и районах Крыма. Расчетная погрешность полученных результатов не превышала 1,75%.



Ниже представлено распределение ответов на вопрос:



«На Ваш взгляд, имели ли место нарушения «прав человека» в Крыму за последние два года нахождения его в составе Российской Федерации?»



(данные в % к общему количеству опрошенных)



3,9% – Да, нарушения прав человека в РК имели место

91,7% – Нет, нарушения прав человека в РК не было

4,4% – Другое

100% – ИТОГО



По позиции «другое»

наиболее часто встречались ответы следующего содержания

(приводятся в авторской стилистике респондентов):



- мое право – жить в своей стране, и фактически все крымчане этого добились, украинский оккупационный маразм прекратился



- права человека в Крыму нарушает украинская власть, постоянно устанавливая блокады на воду, передвижения, электроэнергию, и т.п. – страдают от этого простые, ни в чем неповинные люди



- простым людям в Крыму не могут простить, что они подняли принципы демократии на самый высокий уровень, и отказались жить под оккупацией Украины в условиях государственного переворота в Киеве, который поддержала Западная Европа



- нарушают прежде всего права человека те страны, которые установили санкции против Крыма, а точнее, против местного населения



- политика «прав человека» в отношении Крыма – это форма борьбы с местным населением, направленная на разрушение мирной жизни в регионе



- борцы за права человека – это преимущественно провокаторы, марионетки в руках тех, кто ведет гибридную войну с Россией



- наконец-то, у крымчан появился шанс жить по человечески, а недовольные всегда имеются



- разве это не есть цинизм, возведенный до уровня международной политики – нам со стороны Украины устраивают водные, продовольственные, энергетические и другие блокады, и при этом громогласно заявляют, что они борются за соблюдение прав человека?



- санкции западных стран в отношении Крыма – это и есть настоящие нарушения прав человека, прав крымчан на нормальную жизнь



- пусть нам никто не мешает, более чем двум миллионам крымчан самостоятельно выбирать, с кем и как жить в этом мире; давайте не болтать о демократии, а следовать ее принципам и т.п.



В целом, существенных различий в ответах респондентов по полу, возрасту, национальности и месту проживания (город/сельская местность) не было выявлено.



Спустя время, в январе 2019 года, Международный институт стратегических исследований «Вектор» провел аналогичный опрос среди 1211 респондентов, репрезентативно представляющих все взрослое население Республики Крым по критериям пола, возраста, образования и национальной принадлежности. Опрос проводился фактически во всех городах и районах Крыма. Расчетная погрешность полученных результатов не превышала 1,75%.



Ниже представлено распределение ответов на вопрос:



«На Ваш взгляд, имели ли место нарушения «прав человека» в Крыму за последние пять лет нахождения его в составе Российской Федерации?»



(данные в % к общему количеству опрошенных)



8,5% – Да, нарушения прав человека в РК имели место

90,3% – Нет, нарушения прав человека в РК не было

1,2% – Другое

100% – ИТОГО



Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов на поставленный открытый вопрос в 2019 году:



«Если, на Ваш взгляд, имеет место нарушение прав человека в Крыму, то в чем это проявляется?»



(приводятся в авторской стилистике респондентов)



- воссоединение Крыма с Россией было актом исторической и правовой справедливости, и отражает интересы большинства населения полуострова. Это факт, с которым не желают считаться борцы за права человека на Западе и их марионеточная власть на Украине



- нарушителями прав человека, прежде всего, являются западные страны, которые ввели санкции в отношении Крыма, в том числе непосредственно против местного населения



- Украина лишила жителей северного Крыма воды, перекрыв Северо-Крымский канал, который строила вся страна. И все правозащитники, как на Западе, так и в самой России молчат. Чьи же права они тогда защищают?



- крымскотатарские националисты при попустительстве украинских властей взорвали энергосистему, перекрыв тем самым энергообеспечение Крыма. Рядовые крымчане при этом вынуждены были бедствовать и страдать в темноте и холоде



- объясните людям, что представляют собой по сути «права человека», а потом спрашивайте, нарушаются они или нет



- если есть право на труд, то почему это право не выполняется? У нас тысячи людей не имеют работы, безработные…



- в наследство современному Крыму досталась масса бестолковых руководителей – во многом от них, на мой взгляд, – все беды



- складывается впечатление, что «правозащитники» и борцы за права человека явно не замечают вопиющих нарушений прав рядовых крымчан со стороны Украины и западных стран



- местная власть живет по принципу: «тот прав, у кого больше прав…»



- нарушаются родственные связи из-за преследования украинскими властями, даже справки о смерти, выдаваемые медицинскими органами в Крыму, на Украине не признаются



- за то, что мы крымчане, не захотели жить при украинских неонацистах, которые пришли к власти после государственного переворота в начале 2014 года, нас теперь преследуют по всем статьям и называют сепаратистами, где здесь правда?



- в Крыму живет большинство русских, за их права никто не борется, почему-то все выступают за соблюдение прав националистов, или банальных преступников, осужденных судами



- к сожалению, даже ООН используют украинские провокаторы и их хозяева для борьбы с крымчанами, и тем самым бессовестным образом лгут мировой общественности



- в Крыму – масса проблем, а так называемые правозащитники их только усугубляют



Наряду с вышеотмеченными, встречались и немногочисленные ответы следующего содержания (приводятся в авторской стилистике респондентов):



- в Крыму преследуют активистов крымских татар за их поддержку Украины



- коренным народам мало создается условий для их развития



- имеется место притеснения на религиозной почве, особенно мусульман



- исчезают отдельные люди, властями проводятся обыски в домах



- весь бизнес сосредоточен в руках горстки людей, а другим не дают продвинуться



- складывается впечатление, что борются за права людей всех национальностей Крыма, кроме русских. Непонятно, почему отдельные крымские татары поднимают проблему их возрождения, после того, как президент Путин предоставил им прав и возможностей больше, чем любому другому народу Крыма



Социологические опросы 2016 и 2019 годов, проведенные в Крыму Международным институтом стратегических исследований «Вектор», а также обобщение результатов исследований других авторов позволяют сделать следующие заключения:



- подавляющее большинство населения полуострова считает, что «нарушения прав человека» в Крыму нет;



- в имеющих место фактах, ведущих к системным нарушениям прав человека, местное население обвиняет преимущественно руководство западных стран и организаций, власти Украины, а также обслуживающие их массмедиа, которые развязали гибридную войну против жителей полуострова;



- различного рода антикрымские «резолюции» и «решения» на международном уровне, в том числе и ООН, в большинстве своем крымчанами воспринимаются как провокационные и не имеющие ничего общего с действительным положением дел, что понижает уровень доверия к таким международным организациям;



- установлено, что молодежь оценивает ситуацию с правами человека в Крыму относительно более критично, чем старшее поколение. Имеются незначительные различия в позициях среди отдельных национальных групп и по месту проживания респондентов. Однако в целом общественное мнение населения Крыма по вопросу соблюдения прав человека в настоящее время консолидировано.



Таким образом, изучение общественного мнения крымчан по вопросам «нарушения прав человека в Крыму» показало, что оно диаметрально противоположно оценкам, которые декларируются современными украинскими властями и западными правящими элитами. Более того, население региона воспринимает многочисленные «антикрымские» заявления и резолюции как в большинстве своём дезинформирующие международное сообщество и дестабилизирующие общественную жизнь в Республике Крым и городе Севастополе. Такая позиция крымчан является устойчивой и постоянной со времени воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.



Международный Институт стратегических исследований «Вектор» предлагает международным и другим заинтересованным организациям принять участие в совместных исследованиях «конфликтогенных» регионов, в том числе, в Крыму с целью объективного отражения ситуации и разработки научно обоснованных рекомендаций по преодолению имеющихся проблем. Важным в данной связи должно явиться и то, что таким образом будут преодолены имеющие место спекуляции и инсинуации, которые, зачастую, находят поддержку и юридическое оформление во многих уважаемых международных организациях, включая ООН.



Научно-методический Совет МИСИ «Вектор» УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи