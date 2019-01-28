



В Узбекистане образована новая структура



ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации деятельности Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан". В документе говорится: "Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № УП–5630 "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала": 1. Утвердить: организационную структуру Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан согласно приложению № 1; структуру центрального аппарата Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистансогласно приложению № 2. 2. Установить предельную численность управленческого персонала Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан (далее – Агентство) в количестве 90 единиц, в том числе центрального аппарата Агентства – 50 единиц. Предоставить директору Агентства право: вносить, при необходимости, изменения в утвержденную структуру центрального аппарата Агентства;

утверждать структуры территориальных управлений Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;

утверждать предельную численность управленческого персонала территориальных управлений Агентства в пределах общей установленной численности;

вводить дополнительные штатные единицы специалистов управленческого персонала Агентства за счет внебюджетных средств Агентства;

привлекать в качестве сотрудников и консультантов квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов с установлением им, в порядке исключения, размеров заработной платы и иных выплат за счет внебюджетных средств Агентства;

устанавливать для работников Агентства надбавки и другие стимулирующие выплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) по основной занимаемой должности, вне зависимости от других выплат, предусмотренных законодательством, за счет внебюджетных средств Агентства;

определять, исходя из международной практики и рыночных условий, размер оплаты труда квалифицированных зарубежных специалистов, привлекаемых на контрактной основе для реализации задач, возложенных на Агентство. 3. Определить источниками финансирования расходов по содержанию Агентства средства Государственного бюджета Республики Узбекистан и другие средства, не запрещенные законодательством. 4. Установить, что: а) Агентство: является правопреемником Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее – Госкомконкуренции) и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции по всем правам, обязательствам и договорам в части регулирования рынка ценных бумаг, включая организаторов торгов ценными бумагами и Центрального депозитария ценных бумаг, а также развития корпоративного управления;

является уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется и подотчетно непосредственно Премьер-министру Республики Узбекистан;

является лицензирующим органом деятельности фондовых бирж и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

является уполномоченным государственным органом по регулированию и лицензированию деятельности по организации лотерей; б) проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности Агентства, в обязательном порядке подлежат согласованию с ним; в) проверки по вопросам, входящим в компетенцию Агентства, во всех организациях независимо от формы собственности, осуществляются в порядке уведомления уполномоченного органа по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства и подлежат обязательной регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок; г) директор Агентства, его первый заместитель и заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Узбекистан по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан, по статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания приравниваются соответственно к министру, первому заместителю министра и заместителю министра; д) назначение руководителей территориальных управлений Агентства осуществляется директором Агентства по согласованию, соответственно, с председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и г. Ташкента; е) Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих в части минимального уровня образования при приеме на работу, установления квалификационных разрядов по профессиям рабочих носит, в порядке исключения, рекомендательный характер для применения в Агентстве в отношении специалистов соответствующего направления, окончивших высшие образовательные учреждения за рубежом; ж) за работниками Агентства сохраняется порядок медицинского обслуживания, предусмотренный для работников преобразованного Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции; з) ранее выданные Госкомконкуренции и Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции документы и принятые ими решения сохраняют свою силу и не подлежат отмене либо изменению в связи с их преобразованием; и) ранее выданные Министерством финансов Республики Узбекистан лицензии на право осуществления деятельности по организации лотерей сохраняют свою силу до истечения срока их действия и не подлежат переоформлению в связи с передачей данных полномочий Агентству. 5. Образовать при Агентстве внебюджетный Фонд содействия развитию рынка капитала (далее – Фонд) без образования юридического лица. Определить основными источниками формирования Фонда: сбор, уплачиваемый продавцом при совершении сделок с ценными бумагами на фондовой бирже;

сбор при государственной регистрации первичного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

сбор, уплачиваемый эмитентом при увеличении номинальной стоимости эмиссионных ценных бумаг в рамках процесса их консолидации;

сбор, взимаемый за рассмотрение заявления соискателя лицензии на право осуществления деятельности по организации лотерей и утверждения условий проведения лотерей;

иные сборы, взимаемые Агентством в установленном порядке;

средства, поступающие от штрафов, взыскиваемых Агентством в установленном законодательством порядке с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг и деятельности по организации лотерей;

доходы от размещения средств Фонда на депозиты коммерческих банков;

грантовые средства и благотворительные пожертвования международных институтов и организаций, юридических и физических лиц;

другие источники, не запрещенные законодательством. 6. Определить, что средства Фонда расходуются на: финансирование текущих расходов Агентства;

материальное стимулирование и социальное обеспечение, а также льготное финансирование приобретения жилья работниками;

обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов Агентства;

осуществление мер по оплате деятельности привлекаемых зарубежных специалистов, международных и иностранных организаций. 7. Агентству: а) совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции в срок до 1 сентября 2019 года подготовить и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих наложение штрафов на юридических лиц и установление административной ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг, а также невыполнение предписаний Агентства; б) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами на основе изучения передового зарубежного опыта и всестороннего обсуждения с международными финансовыми институтами и экспертами в срок до 20 декабря 2019 года внести в Администрацию Президента Республики Узбекистан Стратегию развития рынка капитала, предусматривающую меры по: обеспечению слаженного функционирования и развития всех сегментов финансового рынка с целью максимального удовлетворения инвестиционных потребностей населения, предпринимателей и экономики;

созданию равных условий и свободы предпринимательской деятельности для всех участников рынка капитала, в том числе иностранных, и формированию на этой основе здоровой конкурентной среды;

повышению доступности рынка капитала для всех категорий инвесторов на основе активной интеграции с международными финансовыми рынками, широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий и применения передовых подходов, успешно апробированных за рубежом;

созданию необходимых условий на фондовом рынке для активного финансирования инвестиций на цели развития, путем внедрения передового международного опыта, устранения излишних преград, ограничений и чрезмерного регулирования в этой сфере;

росту капитализации и конкурентоспособности рынка капитала за счет внедрения привлекательных для инвесторов механизмов, создания действенной альтернативы банковскому кредитованию;

разработке необходимой законодательной базы, обеспечивающей целостность регулирования рынка капитала и упреждение системных рисков, на основе внедрения соответствующих международных стандартов и практик;

обеспечению слаженной координации мероприятий по развитию рынка капитала в увязке с целями экономической политики и необходимости сбалансированного развития отраслей;

стимулированию и всестороннему поощрению инвестиционной и деловой активности на рынке капитала, за счет предоставления обоснованных льгот и преференций, применяемых для повышения конкурентоспособности на зарубежных финансовых рынках;

развитию устойчивой системы кадрового обеспечения рынка капитала в соответствии с современными стандартами, созданию привлекательных условий для привлечения перспективных специалистов, в том числе иностранных. 8. Министерству финансов Республики Узбекистан: выделить средства на расходы Агентства в рамках реализации настоящего постановления на 2019 год в пределах параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан и начиная с 2020 года ежегодно предусматривать необходимые бюджетные средства;

внести соответствующие изменения в утвержденные параметры расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год исходя из положений настоящего постановления;

обеспечить выделение Агентству необходимых денежных средств для приобретения служебных автотранспортных средств и установить лимит на содержание служебных легковых автомобилей в количестве 4 единиц, в том числе 3 единиц персональных;

обеспечить выделение по обоснованным расчетам Агентства необходимых денежных средств на покупку необходимого оборудования и информационно-коммуникационных технологий для формирования материально-технической базы. 10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке Агентство телефонной связью, включая правительственной. 11. Министерству внутренних дел, Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента в связи с преобразованием Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и его территориальных управлений осуществить, по принадлежности, без взимания сборов и иных платежей: перерегистрацию в органах внутренних дел переходящих Агентству и его территориальным управлениям автотранспортных средств;

перерегистрацию, соответственно, на Агентство и его территориальные управления прав на объекты недвижимого и другого имущества. 12. Освободить Агентство и его территориальные управления от уплаты государственной пошлины по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями. 13. Включить Агентство в Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года № 336. 14. Разместить Агентство по адресу: г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107, на праве оперативного управления. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента в месячный срок обеспечить размещение территориальных управлений Агентства в помещениях по месту их текущей дислокации. 15. Агентству совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами: в двухмесячный срок внести проект постановления Кабинета Министров об утверждении положений об Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан и порядке формирования и использования средств внебюджетного Фонда содействия развитию рынка капитала Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан;

в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

обеспечить приведение принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением. 16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи