



МИД Узбекистана посетил посол Бангладеш



ТАШКЕНТ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Масуд Маннан. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, практические аспекты проведения 1-го раунда узбекско-бангладешских межмидовских политических консультаций, 3-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, ход подготовки проектов двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи