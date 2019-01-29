МИД Узбекистана посетил посол Бангладеш

МИД Узбекистана посетил посол Бангладеш29.01.2019 10:50
ТАШКЕНТ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Масуд Маннан.
В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, практические аспекты проведения 1-го раунда узбекско-бангладешских межмидовских политических консультаций, 3-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, ход подготовки проектов двусторонних документов.
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