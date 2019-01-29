Глава Узбекистана произвел изменения в составе правительства

ТАШКЕНТ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов, в соответствии с которыми произвел изменения в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, новым заместителем премьер-министра страны по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей был назначен прежний заместитель советника Президента Республики Узбекистан по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Эльяр Ганиев.

На освободившийся пост теперь заступит Нодир Отажонов, ранее работавший в должности заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – руководителя Комплекса по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной, электротехнической, оборонной, хлопкоперерабатывающей и легкой промышленности, стандартизации продукции.

Ведомство сельского хозяйства Узбекистана решением главы государства возглавит прежний министр внешней торговли Республики Жамшид Ходжаев.

На должность министра по инвестициям и внешней торговли был утвержден Сардор Умурзаков.

Кроме того, были произведены назначения на должности заместителей министра по инвестициям и внешней торговли Республики Узбекистан:

Сунатулла Бекенов был назначен на должность первого заместителя министра по инвестициям и внешней торговли Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Лазиз Кудратов будет работать в должности заместителя министра по инвестициям и внешней торговли Республики Узбекистан, в связи с этим он был освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Шухрат Вафаев был назначен на должность заместителя министра по инвестициям и внешней торговли, в связи с чем он был освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям. Также, на Ш.Вафаева возложена задача исполнения обязанностей исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

Бадриддин Абидов был назначен на должность заместителя министра по инвестициям и внешней торговли Республики Узбекистан, в связи с этим он был освобожден от должности заместителя министра внешнеторговых связей Республики Узбекистан.

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