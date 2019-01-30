Погода в Узбекистане на 31 января

Погода в Узбекистане на 31 января30.01.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 6-8о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, снег, местами сильный. Возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3о мороза-2о тепла. 31 января и 1 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
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УЗИНФОРМ