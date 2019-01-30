



Погода в Узбекистане на 31 января



ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 6-8о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный. Возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3о мороза-2о тепла. 31 января и 1 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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