



В Узбекистане упорядочат сферы инвестиций и внешней торговли



ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с членами правительства, которое было посвящено обзору хода реализации предпринимаемых в стране мер по совершенствованию валютной политики и внешнеторговой деятельности, в том числе, по снятию ограничений и проблем, связанных со свободным приобретением и продажей валюты, продолжению политики валютной либерализации, реализации стабильной монетарной политики, что призвано способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику республики, организации конкурентоспособных производств, повышению экспортного потенциала. Отмечалась необходимость оптимизации структуры золотовалютных резервов, использования при хранении валюты ценных бумаг, в том числе высоколиквидных облигаций с учетом международного опыта. Поставлена задача изучения воздействия новых таможенных тарифов на отечественное производство и дальнейшего совершенствования действующих тарифов. Днем ранее, 28 января, глава государства подписал указ "О мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли", которым в целях повышения инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций в приоритетные сферы и отрасли экономики, обеспечения взаимоувязанности процесса инвестирования с производством конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, а также во исполнение задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития" предписывается: 1. Считать важнейшими направлениями совершенствования системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли: первое – создание благоприятного инвестиционного климата и стимулов у отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию в приоритетные сферы, отрасли и регионы Узбекистана с целью производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, а также безусловное выполнение каждым государственным органом задачи по содействию активному привлечению инвестиций и развитию торговли; второе – создание системы управления централизованными инвестициями, способствующей повышению эффективности использования финансовых средств государства, заемных ресурсов и средств технического содействия (грантов) международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций для решения приоритетных задач социально-экономического развития страны; третье – улучшение международного имиджа Республики Узбекистан, широкое привлечение иностранных инвестиций, в том числе прямых, для обеспечения динамичного развития отраслей экономики и регионов страны, трансфера передовых технологий, последовательное совершенствование делового и инвестиционного климата; четвертое – обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и субъектов предпринимательства с иностранными инвесторами, торговыми партнерами, зарубежными правительственными и международными организациями исходя из экономических интересов республики; пятое – осуществление оптимальной таможенно-тарифной политики с целью обеспечения устойчивого экономического роста, интеграцию во Всемирную торговую организацию, сотрудничество с другими многосторонними торгово-экономическими системами; шестое – оказание всесторонней поддержки экспортерам, последовательное развитие торговой инфраструктуры, в том числе зарубежной, системы электронной коммерции, совершенствование законодательства в данной сфере; седьмое – создание благоприятных условий для доступа отечественных товаров и услуг на внешние рынки, формирование эффективных транспортных коридоров, развитие современных логистических цепочек в целях диверсификации географии поставок; восьмое – обеспечение широкого внедрения современных систем управления качеством продукции и соответствия отечественных товаров требованиям международных стандартов и технических регламентов для повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих устойчивый рост торговли и активизацию инвестиционной политики. 2. Образовать: Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан (далее – Министерство) на базе Министерства внешней торговли и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям;

(далее – Министерство) на базе Министерства внешней торговли и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; территориальные подразделения Министерства в Республике Каракалпакстан, областях, г. Ташкенте, районах (городах) на базе уполномоченных представителей Министерства внешней торговли и соответствующих территориальных подразделений Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям. Определить, что Министерство является правопреемником Министерства внешней торговли и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям по их правам, обязательствам и договорам, включая международные. 3. Установить, что Министерство: является уполномоченным государственным органом, ответственным за реализацию единой государственной инвестиционной политики , координацию привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь прямых, сотрудничество с международными финансовыми институтами (офисы управляющего) и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также формирование и координацию единой государственной политики в сфере внешней торговли и международного экономического сотрудничества ;

, (офисы управляющего) и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также ; осуществляет координацию разработки региональных и отраслевых концепций развития на основе стратегии инвестиционной политики на среднесрочный период и Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, разрабатываемых Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан;

на основе стратегии инвестиционной политики на среднесрочный период и Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, разрабатываемых Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан; осуществляет координацию деятельности министерств и ведомств, а также органов исполнительной власти на местах в рамках продвижения внешнеэкономических интересов страны, защиты прав и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;

совместно с Министерством финансов и Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан разрабатывает и обеспечивает реализацию стратегии поддержки экспорта , включая инструменты по его стимулированию;

, включая инструменты по его стимулированию; вырабатывает рекомендации по эффективному использованию привлекаемых кредитных ресурсов и средств технического содействия (грантов) международных и иностранных правительственных финансовых институтов, средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, централизованных инвестиций за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и государственных целевых фондов;

(грантов) международных и иностранных правительственных финансовых институтов, средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, централизованных инвестиций за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и государственных целевых фондов; осуществляет координацию действий ведомств, органов исполнительной власти на местах, Государственного таможенного комитета, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров, Государственного комитета ветеринарии, Агентства "Узстандарт", Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в части применения мер, влияющих на торговую деятельность на внутреннем и внешних рынках, в порядке, установленном законодательством. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок обеспечить проведение инвентаризации полномочий государственных органов на предмет влияния на инвестиционную, а также торговую деятельность и утвердить порядок согласования с Министерством применяемых мер. 4. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства: реализацию единой государственной инвестиционной политики , обеспечение координации разработки и эффективной реализации государственных программ развития и инвестиционных программ, в том числе отраслевых и региональных инвестиционных программ;

, обеспечение координации разработки и эффективной реализации государственных программ развития и инвестиционных программ, в том числе отраслевых и региональных инвестиционных программ; координацию работы по привлечению иностранных инвестиций, осуществление эффективного взаимодействия с международными экономическими и финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми организациями в двустороннем и многостороннем формате;

в двустороннем и многостороннем формате; координацию деятельности государственных органов и организаций, постоянных представителей Республики Узбекистан в международных и зарубежных финансовых и экономических институтах, а также совместно с Министерством иностранных дел работников, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности в заграничных учреждениях Республики Узбекистан;

участие в подготовке, согласовании и подписании международных договоров Республики Узбекистан по вопросам инвестиционного сотрудничества;

обеспечение постоянной обратной связи с инвесторами, содействие регионам и отечественным компаниям в привлечении инвестиций, организацию разработки инвестиционных предложений;

реализацию единой государственной политики в сфере внешней торговли, содействие и обеспечение эффективного функционирования Национальной системы поддержки экспорта , координацию деятельности государственных органов и организаций в области регулирования внешней торговли;

содействие и обеспечение эффективного функционирования , координацию деятельности государственных органов и организаций в области регулирования внешней торговли; координацию мероприятий, связанных с применением мер тарифного и нетарифного регулирования в торговле, а также совершенствованием процедур электронной коммерции;

расширение и укрепление торгового сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, поддержку экспорта товаров, работ и услуг;

координацию процессов вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию и сотрудничества с другими многосторонними экономическими организациями;

и сотрудничества с другими многосторонними экономическими организациями; координацию вопросов регулирования оптовой и биржевой торговли, осуществление мониторинга и анализа состояния рынка, проведение маркетинговых исследований и анализа информации о ценах на товары;

продвижение вопросов развития внешнеторговой инфраструктуры, в частности по повышению уровня транзитного потенциала, совершенствованию логистики и транспортных коридоров, а также диверсификации экспортных маршрутов. 5. Определить, что: Министерство обеспечивает изучение проблем, оказывающих негативное воздействие на инвестиционную и торговую деятельность, в том числе реализацию инвестиционных проектов;

решения Министерства, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения государственными органами и организациями, а также физическими лицами;

государственные органы и организации, а также дипломатические представительства республики за рубежом предоставляют, в установленном порядке, по запросам Министерства соответствующую информацию;

Министерство организует работу по сопровождению инвесторов соответствующими ведомствами на каждом этапе инвестиционного цикла, проведение переговоров по решению возникающих организационных вопросов с недопущением бюрократических проявлений, в том числе в постинвестиционный период;

соглашения в сфере привлечения инвестиций, инициированные органами государственного управления и органами государственной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами с преобладающей долей государства в уставном капитале, стоимостью в эквиваленте свыше 10 млн долл. США, подлежат предварительному согласованию с Министерством;

копии обращений инвесторов, а также организаций с участием инвестиций, поступившие в государственные органы и организации, в течение одного дня со дня их поступления в обязательном порядке вносятся на "Инвестиционный портал" для осуществления Министерством мониторинга за их рассмотрением;

для осуществления Министерством мониторинга за их рассмотрением; Министерство на регулярной основе обеспечивает обобщение сведений об обращениях инвесторов и вносит в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложения по защите прав и законных интересов инвесторов, включая потенциальных;

проекты нормативно-правовых актов, затрагивающие вопросы инвестиций, торговли и экономического регулирования, в обязательном порядке подлежат согласованию с Министерством. 6. Министерству совместно с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в двухмесячный срок: а) внести предложения по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в уполномоченных государственных органах и организациях, их территориальных подразделениях, позволяющих осуществлять: контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, своевременностью рассмотрения обращений инвесторов, систематизацию статистических данных и информации об инвестиционном потенциале соответствующей отрасли или региона;

мониторинг за ходом рассмотрения обращений инвесторов и организаций с участием инвестиций, поступивших в государственные органы и организации; б) в срок до 1 марта 2019 года разработать и внедрить в "Инвестиционном портале" централизованную базу данных хода реализации инвестиционных проектов, итогов рассмотрения обращений инвесторов; в) совместно с Государственным таможенным комитетом, Государственным налоговым комитетом и Государственным комитетом по статистике разработать автоматизированную информационную систему по учету, мониторингу и анализу внешнеторговой статистики на базе Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций. 7. Установить, что: источниками финансирования деятельности Министерства, стимулирования его работников (выплата заработной платы, премий, надбавок и иных вознаграждений) являются средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, внебюджетные средства Министерства, включая доходы от размещения временно свободных внебюджетных и заемных средств на депозитах коммерческих банков, доходы, полученные от оказываемых услуг, а также иные источники, не запрещенные законодательством;

условия оплаты труда работников Министерства за счет внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством, определяются министром инвестиций и внешней торговли по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан. 8. Предоставить право Министерству привлекать работников групп реализации проектов, созданных и осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов с участием международных финансовых институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и стран-доноров, а также специалистов министерств, ведомств, хозяйственных объединений – инициаторов инвестиционных проектов к процессам подготовки и реализации инвестиционных проектов на всех этапах инвестиционного цикла. 9. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению. 10. Министерству совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан: предложения по пересмотру задач, функций и полномочий государственных органов и организаций в сфере инвестиций и внешней торговли с учетом требований настоящего Указа;

проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства;

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ганиева Э.М. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи