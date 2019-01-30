advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
30.01.2019 / 17:14 msk / 19:14 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане упорядочат сферы инвестиций и внешней торговли
30.01.2019 11:38

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с членами правительства, которое было посвящено обзору хода реализации предпринимаемых в стране мер по совершенствованию валютной политики и внешнеторговой деятельности, в том числе, по снятию ограничений и проблем, связанных со свободным приобретением и продажей валюты, продолжению политики валютной либерализации, реализации стабильной монетарной политики, что призвано способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику республики, организации конкурентоспособных производств, повышению экспортного потенциала.

Отмечалась необходимость оптимизации структуры золотовалютных резервов, использования при хранении валюты ценных бумаг, в том числе высоколиквидных облигаций с учетом международного опыта.  Поставлена задача изучения воздействия новых таможенных тарифов на отечественное производство и дальнейшего совершенствования действующих тарифов.

Днем ранее, 28 января, глава государства подписал указ "О мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли", которым в целях повышения инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций в приоритетные сферы и отрасли экономики, обеспечения взаимоувязанности процесса инвестирования с производством конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, а также во исполнение задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития" предписывается:

1. Считать важнейшими направлениями совершенствования системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли:

первое – создание благоприятного инвестиционного климата и стимулов у отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию в приоритетные сферы, отрасли и регионы Узбекистана с целью производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, а также безусловное выполнение каждым государственным органом задачи по содействию активному привлечению инвестиций и развитию торговли;

второе – создание системы управления централизованными инвестициями, способствующей повышению эффективности использования финансовых средств государства, заемных ресурсов и средств технического содействия (грантов) международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций для решения приоритетных задач социально-экономического развития страны;

третье – улучшение международного имиджа Республики Узбекистан, широкое привлечение иностранных инвестиций, в том числе прямых, для обеспечения динамичного развития отраслей экономики и регионов страны, трансфера передовых технологий, последовательное совершенствование делового и инвестиционного климата;

четвертое – обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и субъектов предпринимательства с иностранными инвесторами, торговыми партнерами, зарубежными правительственными и международными организациями исходя из экономических интересов республики;

пятое – осуществление оптимальной таможенно-тарифной политики с целью обеспечения устойчивого экономического роста, интеграцию во Всемирную торговую организацию, сотрудничество с другими многосторонними торгово-экономическими системами;

шестое – оказание всесторонней поддержки экспортерам, последовательное развитие торговой инфраструктуры, в том числе зарубежной, системы электронной коммерции, совершенствование законодательства в данной сфере;

седьмое – создание благоприятных условий для доступа отечественных товаров и услуг на внешние рынки, формирование эффективных транспортных коридоров, развитие современных логистических цепочек в целях диверсификации географии поставок;

восьмое – обеспечение широкого внедрения современных систем управления качеством продукции и соответствия отечественных товаров требованиям международных стандартов и технических регламентов для повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих устойчивый рост торговли и активизацию инвестиционной политики.

2. Образовать:

  • Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан (далее – Министерство) на базе Министерства внешней торговли и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям;
  • территориальные подразделения Министерства в Республике Каракалпакстан, областях, г. Ташкенте, районах (городах) на базе уполномоченных представителей Министерства внешней торговли и соответствующих территориальных подразделений Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Определить, что Министерство является правопреемником Министерства внешней торговли и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям по их правам, обязательствам и договорам, включая международные.

3. Установить, что Министерство:

  • является уполномоченным государственным органом, ответственным за реализацию единой государственной инвестиционной политики, координацию привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь прямых, сотрудничество с международными финансовыми институтами (офисы управляющего) и иностранными правительственными финансовыми организациями, а такжеформирование и координацию единой государственной политики в сфере внешней торговли и международного экономического сотрудничества;
  • осуществляет координацию разработки региональных и отраслевых концепций развития на основе стратегии инвестиционной политики на среднесрочный период и Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, разрабатываемых Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан;
  • осуществляет координацию деятельности министерств и ведомств, а также органов исполнительной власти на местах в рамках продвижения внешнеэкономических интересов страны, защиты прав и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;
  • совместно с Министерством финансов и Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан разрабатывает и обеспечивает реализацию стратегии поддержки экспорта, включая инструменты по его стимулированию;
  • вырабатывает рекомендации по эффективному использованию привлекаемых кредитных ресурсов и средств технического содействия (грантов) международных и иностранных правительственных финансовых институтов, средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, централизованных инвестиций за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и государственных целевых фондов;
  • осуществляет координацию действий ведомств, органов исполнительной власти на местах, Государственного таможенного комитета, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров, Государственного комитета ветеринарии, Агентства "Узстандарт", Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в части применения мер, влияющих на торговую деятельность на внутреннем и внешних рынках, в порядке, установленном законодательством.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок обеспечить проведение инвентаризации полномочий государственных органов на предмет влияния на инвестиционную, а также торговую деятельность и утвердить порядок согласования с Министерством применяемых мер.

4. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства:

  • реализацию единой государственной инвестиционной политики, обеспечение координации разработки и эффективной реализации государственных программ развития и инвестиционных программ, в том числе отраслевых и региональных инвестиционных программ;
  • координацию работы по привлечению иностранных инвестиций, осуществление эффективного взаимодействия с международными экономическими и финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми организациями в двустороннем и многостороннем формате;
  • координацию деятельности государственных органов и организаций, постоянных представителей Республики Узбекистан в международных и зарубежных финансовых и экономических институтах, а также совместно с Министерством иностранных дел работников, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности в заграничных учреждениях Республики Узбекистан;
  • участие в подготовке, согласовании и подписании международных договоров Республики Узбекистан по вопросам инвестиционного сотрудничества;
  • обеспечение постоянной обратной связи с инвесторами, содействие регионам и отечественным компаниям в привлечении инвестиций, организацию разработки инвестиционных предложений;
  • реализацию единой государственной политики в сфере внешней торговли, содействие и обеспечение эффективного функционирования Национальной системы поддержки экспорта, координацию деятельности государственных органов и организаций в области регулирования внешней торговли;
  • координацию мероприятий, связанных с применением мер тарифного и нетарифного регулирования в торговле, а также совершенствованием процедур электронной коммерции;
  • расширение и укрепление торгового сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, поддержку экспорта товаров, работ и услуг;
  • координацию процессов вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию и сотрудничества с другими многосторонними экономическими организациями;
  • координацию вопросов регулирования оптовой и биржевой торговли, осуществление мониторинга и анализа состояния рынка, проведение маркетинговых исследований и анализа информации о ценах на товары;
  • продвижение вопросов развития внешнеторговой инфраструктуры, в частности по повышению уровня транзитного потенциала, совершенствованию логистики и транспортных коридоров, а также диверсификации экспортных маршрутов.

5. Определить, что:

  • Министерство обеспечивает изучение проблем, оказывающих негативное воздействие на инвестиционную и торговую деятельность, в том числе реализацию инвестиционных проектов;
  • решения Министерства, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения государственными органами и организациями, а также физическими лицами;
  • государственные органы и организации, а также дипломатические представительства республики за рубежом предоставляют, в установленном порядке, по запросам Министерства соответствующую информацию;
  • Министерство организует работу по сопровождению инвесторов соответствующими ведомствами на каждом этапе инвестиционного цикла, проведение переговоров по решению возникающих организационных вопросов с недопущением бюрократических проявлений, в том числе в постинвестиционный период;
  • соглашения в сфере привлечения инвестиций, инициированные органами государственного управления и органами государственной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами с преобладающей долей государства в уставном капитале, стоимостью в эквиваленте свыше 10 млн долл. США, подлежат предварительному согласованию с Министерством;
  • копии обращений инвесторов, а также организаций с участием инвестиций, поступившие в государственные органы и организации, в течение одного дня со дня их поступления в обязательном порядке вносятся на "Инвестиционный портал" для осуществления Министерством мониторинга за их рассмотрением;
  • Министерство на регулярной основе обеспечивает обобщение сведений об обращениях инвесторов и вносит в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложения по защите прав и законных интересов инвесторов, включая потенциальных;
  • проекты нормативно-правовых актов, затрагивающие вопросы инвестиций, торговли и экономического регулирования, в обязательном порядке подлежат согласованию с Министерством.

6. Министерству совместно с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в двухмесячный срок:

а) внести предложения по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в уполномоченных государственных органах и организациях, их территориальных подразделениях, позволяющих осуществлять:

  • контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, своевременностью рассмотрения обращений инвесторов, систематизацию статистических данных и информации об инвестиционном потенциале соответствующей отрасли или региона;
  • мониторинг за ходом рассмотрения обращений инвесторов и организаций с участием инвестиций, поступивших в государственные органы и организации;

б) в срок до 1 марта 2019 года разработать и внедрить в "Инвестиционном портале" централизованную базу данных хода реализации инвестиционных проектов, итогов рассмотрения обращений инвесторов;

в) совместно с Государственным таможенным комитетом, Государственным налоговым комитетом и Государственным комитетом по статистике разработать автоматизированную информационную систему по учету, мониторингу и анализу внешнеторговой статистики на базе Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций.

7. Установить, что:

  • источниками финансирования деятельности Министерства, стимулирования его работников (выплата заработной платы, премий, надбавок и иных вознаграждений) являются средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, внебюджетные средства Министерства, включая доходы от размещения временно свободных внебюджетных и заемных средств на депозитах коммерческих банков, доходы, полученные от оказываемых услуг, а также иные источники, не запрещенные законодательством;
  • условия оплаты труда работников Министерства за счет внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством, определяются министром инвестиций и внешней торговли по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.

8. Предоставить право Министерству привлекать работников групп реализации проектов, созданных и осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов с участием международных финансовых институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и стран-доноров, а также специалистов министерств, ведомств, хозяйственных объединений – инициаторов инвестиционных проектов к процессам подготовки и реализации инвестиционных проектов на всех этапах инвестиционного цикла.

9. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

10. Министерству совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан:

  • предложения по пересмотру задач, функций и полномочий государственных органов и организаций в сфере инвестиций и внешней торговли с учетом требований настоящего Указа;
  • проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства;
  • предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ганиева Э.М.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
МИСИ «Вектор»: большинство крымчан считают, что в Крыму не нарушаются права человека
МИСИ «Вектор» постоянно проводит мониторинг проблем, имеющих место в современном Крыму.
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ