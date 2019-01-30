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В Узбекистане создано Министерство инвестиций и внешней торговли
30.01.2019 12:03

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли", в соответствии с которым в республике на базе Министерства внешней торговли и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям было создано Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан с территориальными подразделениями во всех регионах страны.

Другим указом, "Об организации деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан", подписанным в тот же день, глава государства утвердил структуру и порядок работы нового ведомства.

В частности, документом предписывается во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 28 января 2019 года № УП–5643 "О мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли", а также в целях обеспечения широкого привлечения иностранных инвестиций и повышения эффективности организации работы по развитию внешнеторговой деятельности республики:

1. Образовать при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан (далее – Министерство):

  • Совет по тарифному и нетарифному регулированию с упразднением Межведомственного таможенно-тарифного совета;
  • Агентство по привлечению иностранных инвестиций для оказания информационной и правовой поддержки иностранным инвесторам, а также решения возникающих проблем, оказания им услуг по оформлению необходимой документации;
  • Агентство технологического развития в целях поиска, привлечения и содействия внедрению передовых зарубежных технологий для создания производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе местного сырья, создания эффективной системы экспертизы, масштабирования и коммерциализации научных разработок, формирования механизмов государственной поддержки предприятий, разрабатывающих и внедряющих передовые технологии.

Определить, что состав Совета по тарифному и нетарифному регулированию формируется в соответствии с типовым составом согласно приложению № 1.

2. Утвердить:

  • организационную структуру Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан согласно приложению № 2;
  • структуру центрального аппарата Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан согласно приложению № 3;
  • структуры Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Агентства продвижения экспорта и Агентства технологического развития при Министерстве согласно приложениям №№ 4, 5 и 6.

Установить предельную численность управленческого персонала Министерства, Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Агентства продвижения экспорта и Агентства технологического развития при Министерстве в количестве 1 183 единиц, в том числе центрального аппарата Министерства – 200 единиц.

3. Предоставить министру инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан право:

  • вносить, при необходимости, изменения в структуру центрального аппарата Министерства, Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Агентства продвижения экспорта и Агентства технологического развития при Министерстве в пределах установленной общей численности их управленческого персонала;
  • утверждать структуры территориальных подразделений Министерства и предельную численность их управленческого персонала в пределах установленной общей численности управленческого персонала и фонда оплаты труда;
  • вводить дополнительные штатные единицы управленческого персонала за счет внебюджетных средств Министерства;
  • привлекать в качестве консультантов высококвалифицированных специалистов государственных органов и иных организаций, ведущих проектных институтов, научных и образовательных учреждений, международных организаций, иностранных компаний, а также экспертов;
  • принимать на работу квалифицированных иностранных специалистов и устанавливать им размеры заработной платы и иных выплат в иностранной валюте.

4. Установить, что назначение на должность и освобождение от должности осуществляются:

  • директоров Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Агентства продвижения экспорта и Агентства технологического развития при Министерстве – Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представлению министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • заместителей директоров Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Агентства продвижения экспорта и Агентства технологического развития при Министерстве – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • министра инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан, его заместителя – Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по согласованию с министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • начальников управлений инвестиций и торговли областей, а также города Ташкента, их заместителей – хокимами областей и города Ташкента по согласованию с министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • начальников отделов инвестиций и торговли районов и городов – хокимами соответствующих районов (городов) по представлению министра инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан, начальников управлений инвестиций и внешней торговли областей, а также города Ташкента по согласованию с министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

5. Министерству совместно с Министерством финансов, Министерством экономики и промышленности, Министерством юстиции и Антимонопольным комитетом Республики Узбекистан в двухмесячный срок утвердить типовые инвестиционные договоры, а также правила их составления и заключения, пересмотрев положение о порядке заключения и реализации инвестиционных договоров с закреплением конкретных механизмов по недопущению включения в инвестиционные договоры исключительных положений и прав, ставящих хозяйствующих субъектов в доминирующее положение на рынке.

6. Определить, что с 1 июля 2019 года взаимодействие с инвесторами осуществляется по принципу "одно окно», в рамках которого производится консультирование потенциальных инвесторов, их сопровождение при получении государственных услуг, в том числе подключении к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, а также оказание содействия в заключении инвестиционных контрактов.

Министерству в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан на утверждение проект нормативно-правового акта, предусматривающего порядок взаимодействия с инвесторами по принципу "одно окно", в том числе откомандирование работников Министерства в районах (городах) в соответствующие центры государственных услуг.

7. Установить, что:

  • заместители Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, ответственные за привлечение инвестиций и развитие внешней торговли, на ежеквартальной основе представляют в Министерство аналитические материалы и отчеты о проделанной работе по привлечению прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в базовые отрасли экономики и развитие инфраструктуры, а также реализации проектов за счет средств технического содействия (грантов) и льготных кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций;
  • за работниками Министерства сохраняются надбавки и доплаты за выслугу лет, выделяемые в установленном порядке из Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также специальные звания, классные чины, дипломатические и иные ранги, присвоенные по прежнему месту работы;
  • источниками расходов текущего содержания и финансирования деятельности Министерства, его территориальных подразделений (включая выплату заработной платы, премий, надбавок и иных вознаграждений) являются средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, соответствующих бюджетов Республики Каракалпакстан, областей, районов и городов, а также другие средства, не запрещенные законодательством;
  • на работников Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Агентства продвижения экспорта и Агентства технологического развития при Министерстве распространяются условия оплаты труда, материального стимулирования и социальной защиты, установленные для работников центрального аппарата Министерства;
  • на работников территориальных подразделений Министерства распространяются условия оплаты труда, установленные пунктом 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 9 января 2017 года № ПП–2722 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности и усилению материального стимулирования работников территориальных органов государственного управления".

9. Министерству оперативно принимать меры по поступившим сообщениям об имеющихся неблагоприятных условиях для инвесторов и участников внешнеторговых операций, в том числе за рубежом.

10. Принять предложение Министерства и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан об:

  • осуществлении Министерством функции рабочего органа межведомственных комиссий по эффективному использованию неиспользуемых производственных объектов, а также по разработке инвестиционных проектов ("дорожных карт") по восстановлению производственной деятельности пустующих и незавершенных строительством объектов субъектов частного предпринимательства совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан;
  • об организации при Республиканском центре обучения основам предпринимательской деятельности бесплатных курсов по основам внешней торговли и экспорта, с последующей организацией данных курсов в центрах содействия предпринимательству.

Министерству, Государственному таможенному комитету, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан и другим ответственным министерствам и ведомствам оказывать содействие Торгово-промышленной палате в организации и проведении курсов по основам внешней торговли и экспорта.

11. Принять предложение Кабинета Министров Республики Узбекистан об упразднении с 1 февраля 2019 года Фонда финансирования государственных программ развития, возложив на Министерство финансов Республики Узбекистан функции по финансированию государственных программ развития, с передачей 14 единиц управленческого персонала упраздняемого Фонда в структуру территориальных финансовых органов.

12. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

а) в месячный срок:

  • утвердить план мероприятий по внедрению системы самосертификации продукции Республики Узбекистан для стран, в которых она признается, с обеспечением внедрения современных возможностей информационно-коммуникационных технологий, а также наделению Торгово-промышленной палаты функциями по оформлению сертификатов происхождения Республики Узбекистан;
  • внести предложения по улучшению материальной поддержки работников Министерства, предусмотрев строительство для них жилых и служебных домов, а также размещению Министерства;

б) в трехмесячный срок принять меры по созданию за рубежом оптово-распределительных центров на основе государственно-частного партнерства для организации системных поставок экспортной продукции с целью ее последующей реализации на региональных рынках.

13. Министерству совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Узбекским агентством по печати и информации, Национальным информационным агентством Узбекистана реализовать комплекс мер по подготовке цикла передач, посвященных вопросам организации производства, сертификации, транспортировки и реализации экспортной продукции.

14. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке Министерство телефонной связью, включая правительственную связь, доступом к сети Интернет, а также разработку и внедрение программных продуктов, необходимых для эффективной работы Министерства.

15. Министерству финансов Республики Узбекистан:

  • выделить по обоснованным расчетам средства на расходы Министерства в рамках реализации настоящего постановления на 2019 год в пределах параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан и начиная с 2020 года ежегодно предусматривать необходимые бюджетные средства;
  • установить лимит на содержание служебных легковых автомобилей в количестве 30 единиц, в том числе 25 персональных, из них 14 – для территориальных подразделений Министерства;
  • внести соответствующие изменения в утвержденную смету расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год исходя из положений настоящего постановления.

16. Министерству:

а) до 1 июня 2019 года обеспечить разработку и внедрение интерактивной инвестиционной карты Республики Узбекистан, отражающей производительный потенциал и потребность каждого региона в объеме инвестиций, с указанием конкретных проектов с предварительными расчетами и другой информацией, представляющей интерес для потенциальных инвесторов;

б) в месячный срок обеспечить:

  • укомплектование центрального аппарата и территориальных подразделений Министерства высококвалифицированными кадрами, обладающими необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, способными на профессиональном уровне реализовывать задачи, возложенные на Министерство;
  • утверждение положений (уставов) о структурных и подведомственных подразделениях Министерства, а также должностных инструкций персонала;
  • в рамках Информационного портала экспортеров плодоовощной продукции, образуемого в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2018 года № ПП–3978 "О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки", публикацию в свободном доступе электронного каталога, включающего экспортный потенциал по регионам республики и статистические отчеты по емкости потребительских рынков, а также информацию о санитарных и фитосанитарных требованиях, других условиях доступа на рынки плодоовощной продукции зарубежных стран;
  • принятие мер по разработке национальных брендов продукции Республики Узбекистан, в том числе путем организации конкурса в средствах массовой информации;

в) принять меры по внедрению принципиально новой системы оценки деятельности Министерства, его подразделений и их руководителей, основанной на достижении конкретных показателей и целевых индикаторов, обеспечению качества и эффективности реализации программ стратегического развития внешней торговли и инвестиций на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы;

г) совместно с дипломатическими представительствами Республики Узбекистан за рубежом на постоянной основе осуществлять изучение потребностей внешних рынков, в том числе путем направления регулярных запросов в уполномоченные органы зарубежных стран, с формированием перечня наиболее востребованной продукции за рубежом, размещаемого в открытом доступе;

д) по итогам анализа внешних рынков с учетом наличия потребности в продукции, рентабельности транспортировки до соответствующей страны и других характеристик обеспечивать представление ежегодно, в срок до 5 января, перечня стран и продукции уполномоченным органам в целях проработки вопроса получения необходимых документов и разрешений для экспорта продукции;

е) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан:

  • Положение о деятельности Совета по тарифному и нетарифному регулированию при Министерстве, предусмотрев конкретные и эффективные механизмы взаимодействия и реагирования на возникающие ситуации на рынке;
  • Положение о Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, предусмотрев, в том числе четкое разграничение полномочий подразделений Министерства и других уполномоченных органов в данной сфере, а также конкретные механизмы взаимодействия с органами государственного управления и исполнительной власти на местах;
  • положения об Агентстве по привлечению иностранных инвестиций, Агентстве продвижения экспорта и Агентстве технологического развития при Министерстве;
  • предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

17. Агентству по управлению государственными активами совместно с Министерством и Министерством финансов Республики Узбекистан в двухмесячный срок принять меры по ликвидации ХК "Узбекозиковкатхолдинг" с внесением предложений по созданию саморегулируемой организации в данной отрасли.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Ганиева Э.М.

УЗИНФОРМ

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