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Глава государства реструктурировал состав правительства
30.01.2019 12:20

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О внедрении качественно новой системы организации работы Правительства Республики Узбекистан", направленное на изменение исполнительной структуры Кабинета Министров.

Документ гласит:

"Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 28 января 2019 года № УП–5644 "О первоочередных мерах по повышению ответственности Кабинета Министров Республики Узбекистан за эффективность реализации стратегических задач социально-экономического развития страны":

1. Упразднить в исполнительной структуре Кабинета Министров Республики Узбекистан (далее – Кабинет Министров/правительство):

  • должности заместителей премьер-министра Республики Узбекистан – руководителей комплексов по отраслям экономики и социальной сферы, а также их аппараты (секретариат);
  • Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса;
  • информационно-аналитические департаменты по комплексам, отраслям и сферам социально-экономического развития страны.

2. Ввести в исполнительную структуру Кабинета Министров должности:

  • первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – министра транспорта Республики Узбекистан;
  • заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – министра финансов Республики Узбекистан;
  • заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей;
  • заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам социального развития;
  • заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Комитета женщин Узбекистана;
  • советника премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности;
  • советника премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

3. Утвердить исполнительную структуру Кабинета Министров Республики Узбекистан с предельной численностью управленческого персонала в количестве 178 единиц согласно приложению № 1.

Предоставить премьер-министру Республики Узбекистан право вносить, при необходимости, изменения в исполнительную структуру Кабинета Министров в пределах общей штатной численности его персонала с учетом важности регулирования вопросов и решения приоритетных задач.

Премьер-министру Республики Узбекистан Арипову А.Н. в недельный срок представить в Администрацию Президента Республики Узбекистан на согласование структуры подразделений аппарата Кабинета Министров с закреплением за ними ответственных министерств, ведомств и других организаций.

4. Установить, что:

  • премьер-министр Республики Узбекистан осуществляет общую координацию деятельности министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления в целях обеспечения достижения целевых задач, поставленных перед Правительством, принимает согласованные решения по возникшим разногласиям;
  • заместители премьер-министра Республики Узбекистан осуществляют мониторинг хода исполнения министерствами, государственными комитетами и другими органами государственного управления законов Республики Узбекистан, актов палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, парламентских и депутатских запросов, решений и поручений Президента Республики Узбекистан, а также постоянное изучение реального положения дел на местах, всесторонний анализ проблем в экономике и социальной сфере и на этой основе выработку комплексных предложений по реализации стратегических и приоритетных задач. При этом не допускается их вмешательство в деятельность министерств, государственных комитетов, органов государственного управления и исполнительной власти на местах при решении возложенных задач;
  • советники премьер-министра Республики Узбекистан обеспечивают тщательную проработку, экспертизу и подготовку предложений премьер-министру Республики Узбекистан по соответствующим направлениям и вопросам, отнесенным к их компетенции, а также несут за это персональную ответственность;
  • министры, председатели государственных комитетов и руководители других органов государственного управления несут персональную ответственность за качественную и всестороннюю проработку вносимых в Кабинет Министров предложений, аналитических и других документов, в том числе проектов нормативно-правовых актов, а также за конечные результаты и последствия их реализации;
  • не допускается одновременно осуществление премьер-министром Республики Узбекистан, заместителями премьер-министра Республики Узбекистан и советниками премьер-министра Республики Узбекистан руководства над хозяйственными обществами и компаниями, а также другими организациями с государственной долей;
  • советники премьер-министра Республики Узбекистан назначаются на должность и освобождаются от должности премьер-министром Республики Узбекистан по согласованию с Президентом Республики Узбекистан.

5. Считать основными направлениями повышения эффективности и результативности работы заместителей премьер-министра Республики Узбекистан и аппарата Кабинета Министров системную реализацию следующих приоритетных задач:

  • коренной пересмотр функций и полномочий заместителей премьер-министра Республики Узбекистан, а также руководителей структурных подразделений аппарата Кабинета Министров, имея в виду передачу части их функций соответствующим органам государственного управления, а также органам исполнительной власти на местах;
  • повышение персональной ответственности заместителей премьер-министра Республики Узбекистан и руководителей структурных подразделений аппарата Кабинета Министров за обоснованность вносимых Президенту Республики Узбекистан предложений и проектов документов, эффективность реализации данных поручений и принятых решений, а также достигнутые результаты на соответствующем участке работы;
  • повышение профессионального уровня руководителей и специалистов структурных подразделений аппарата Кабинета Министров, укрепление исполнительской дисциплины на всех уровнях, совершенствование системы экспертизы и подготовки проектов нормативно-правовых актов, внедрение современных методов управления и передового зарубежного опыта.

Кабинету Министров в месячный срок представить конкретные предложения по реализации настоящего пункта.

10. премьер-министру Республики Узбекистан Арипову А.Н. в десятидневный срок утвердить План действий по выполнению требований настоящего постановления, обратив особое внимание на реализацию следующих поручений:

а) внесение предложений по кандидатурам на должности советников премьер-министра Республики Узбекистан;

б) утверждение обновленного штатного расписания аппарата Кабинета Министров;

в) утверждение функциональных обязанностей заместителей премьер-министра Республики Узбекистан и советников премьер-министра Республики Узбекистан, а также других должностей, вводимых настоящим постановлением;

г) разработка и внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан Регламента Кабинета Министров, предусматривающего значительную оптимизацию сроков и механизмов внесения, рассмотрения и доклада проектов нормативно-правовых актов, аналитических документов и иных вопросов, вносимых министерствами, государственными комитетами и другими организациями, а также организацию проведения заседаний Правительства, его Президиума и принятия решений по их итогам, предусмотрев в нем в том числе порядок:

  • формирования повестки дня заседаний Кабинета Министров и его Президиума с указанием сроков их проведения;
  • исполнения задач, поставленных перед Правительством, министерствами, государственными комитетами и другими органами государственного управления, в том числе основанных на показателях и целевых индикаторах эффективности их деятельности;
  • изучения общественного мнения в средствах массовой информации и других источниках, в том числе с выездом на места, для принятия соответствующих мер по конкретным фактам;
  • одобрения проектов нормативно-правовых актов, в том числе законов, вносимых в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в порядке законодательной инициативы Правительства;
  • организации эффективного исполнения законов Республики Узбекистан, актов палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, парламентских и депутатских запросов, решений и поручений Президента Республики Узбекистан, а также контроля за их исполнением;
  • освещения в средствах массовой информации заседаний Кабинета Министров и его Президиума, привлечения общественности к обсуждению разрешаемых проблем и оценки деятельности Правительства;

д) разработка Положения об аппарате Кабинета Министров, подробно раскрывающего функции, полномочия, права, обязанности и ответственность всех его подразделений;

е) внесение на согласование в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложений по взаимодействию с институтами гражданского общества в реализации перспективных проектов и программ в сферах деятельности Правительства;

ж) укомплектование аппарата Кабинета Министров с учетом современных требований квалифицированными специалистами, способными на высоком профессиональном уровне обеспечить эффективную реализацию задач в экономике, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

11. Из пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2018 года №ПП–3825 "О дополнительных мерах по совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан" слова "за исключением премьер-министра, его заместителей, Управляющего аппарата и его заместителей" исключить.

12. Признать утратившими силу некоторые постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 4.

13. Министерству юстиции в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

УЗИНФОРМ

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