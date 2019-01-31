Новый посол Турции прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики Мехмета Сурейиа Эра, прибывшего в страну для вступления в должность.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога по приоритетным направлениям, график и повестку запланированных мероприятий и контактов на различных уровнях.

Мехмет Сурейиа Эр сменит в должности Ахмета Башара Шена, который был аккредитован в Узбекистане в декабре 2016 года.

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