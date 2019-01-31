МИД Узбекистана посетил посол Беларуси

МИД Узбекистана посетил посол Беларуси31.01.2019 11:17
ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Леонид Маринич посетил ведомство внешней политики Узбекистана, где его принял первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога по приоритетным направлениям, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, график и повестку запланированных мероприятий и контактов на различных уровнях.
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