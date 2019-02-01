



Погода в Узбекистане на 2 февраля



ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 10-12о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о тепла; по Хорезмской области ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 0-5о тепла.

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