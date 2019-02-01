Посол Узбекистана аккредитован в Люксембурге

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 30 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана (с резиденцией в Брюсселе) Дильёр Хакимов вручил свои верительные грамоты Великому герцогу Люксембургскому Анри.

В ходе аудиенции герцог и посол обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими странами Европейского Союза, а также рассмотрели практические аспекты организации визита в Ташкент министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.

С декабря 2014 года послом Узбекистана в Люксембурге и Бельгии являлся Владимир Норов, 1 января текущего года вступивший в должность Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, а ранее работавший заместителем секретаря Совета безопасности Республики Узбекистан, директором Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

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