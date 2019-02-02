Делегация Узбекистана вернулась из Великобритании

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе со Специальным представителем Президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым завершила визит в Великобританию ,предпринятый с целью участия в прошедшем 31 января в Лондоне очередном заседании Международной контактной группы по Афганистану.

Во встрече, посвященной вопросам оказания содействия мирному политическому процессу и помощи по восстановлению экономики Афганистана, приняли участие представители более 60 государств, в том числе США, России, Китая, Германии, Великобритании, Франции, Турции, стран СНГ, а также ООН, Европейского союза, НАТО, Азиатского банка развития, Организации исламского сотрудничества.

В рамках визита узбекская делегация также провела двусторонние встречи со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и первым заместителем помощника Госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, спецпредставителем Правительства ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркусом Потцелем, заместителем спецпредставителя Великобритании по Афганистану Лесли Крейг и директором департамента Южной Азии МИД Франции Камиль Пети.

УЗИНФОРМ