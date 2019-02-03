



В Ташкенте проведена очередная встреча по границе между Узбекистаном и Казахстаном



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля в Ташкенте завершились очередные переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана по вопросам демаркации совместной Государственной границы, стартовавшие 27 января. В ходе встречи представителями сторон была продолжена подготовка итоговых документов демаркации межгосударственной границы, а также запланирован объем полевых демаркационных работ на текущий год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи