Погода в Узбекистане на 6 февраля

Погода в Узбекистане на 6 февраля05.02.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4о мороза, днем 0-2о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза; по Хорезмской области ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2-7о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2о мороза-3о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2о мороза-3о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами осадки. Возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3-8о мороза. 5-6 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
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УЗИНФОРМ