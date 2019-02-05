



Погода в Узбекистане на 6 февраля



ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и в первой половине дня возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4о мороза, днем 0-2о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза; по Хорезмской области ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2-7о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2о мороза-3о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2о мороза-3о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3-8о мороза. 5-6 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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