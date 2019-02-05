



В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Пакистана



ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Ирфан Юсуф Шами. Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной областях, графика и повестки запланированных двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи