В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Пакистана

В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Пакистана05.02.2019 10:20
ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Ирфан Юсуф Шами.
Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной областях, графика и повестки запланированных двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях.
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