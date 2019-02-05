В Узбекистане упорядочат управление и деятельность сферы ТЭК

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы управления топливно-энергетической отраслью Республики Узбекистан".

В документе говорится:

"За последние годы в стране проводятся масштабные реформы, направленные, прежде всего, на ускоренное развитие всех отраслей экономики, повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности, расширение производства и сферы услуг.

Вместе с тем ряд системных проблем в организации государственного управления в сфере энергетики препятствует эффективной реализации намеченных реформ и ускоренному инновационному развитию страны, в частности:

первое – недостаток координации и системного подхода в вопросах сопряженного развития отраслей топливно-энергетического комплекса и диверсификации источников энергии увеличивает риски устойчивого энергоснабжения отраслей экономики и населения страны с учетом их растущей потребности;

второе – директивная модель управления организациями энергетической отрасли, излишнее административное регулирование финансово-хозяйственной деятельности компаний, а также нерациональное использование трудовых ресурсов снижают эффективность и результативность их работы, приводят к увеличению непроизводственных расходов и затрат на единицу вырабатываемой энергии;

третье – отсутствие здоровой конкурентной среды, наличие значительного квазигосударственного сектора и конфликта государственных и коммерческих интересов, несопряженность мер тарифного регулирования с инвестиционной политикой отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность топливно-энергетической сферы;

четвертое – развитие отрасли ограничено общесистемными проблемами, такими как высокий износ оборудования и медленные темпы обновления соответствующей инфраструктуры, эксплуатация оборудования, установок, газопроводов и линий электропередач с нарушением сроков службы, неустойчивое финансовое положение, низкий уровень внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, что приводит к увеличению технологических потерь и систематическим перебоям в поставках топливно-энергетических ресурсов, особенно на местах;

пятое – слабая работа по внедрению автоматизированных систем планирования ресурсов предприятий, контроля и учета поставляемых энергоресурсов и других современных информационно-коммуникационных технологий на предприятиях отрасли приводит к высоким потерям поставки энергоресурсов потребителям и нарушениям в системе взаиморасчетов.

В целях обеспечения ускоренного развития и внедрения эффективной системы управления энергетической отраслью, повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, а также в соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах и Концепцией административной реформы в Республике Узбекистан:

1. Определить основными направлениями дальнейшего развития топливно-энергетической отрасли Республики Узбекистан:

во-первых, реализацию единой энергетической политики, направленной на обеспечение энергетической безопасности страны и удовлетворение растущей потребности отраслей экономики и населения страны в энергоресурсах;

во-вторых, разграничение функций государственного регулирования и хозяйственной деятельности в сфере энергетики, совершенствование правовой и институциональной базы социального и государственно-частного партнерства, выработку четких рыночных механизмов осуществления тарифной политики и продвижение на этой основе принципов здоровой конкурентной среды;

в-третьих, создание условий для активного привлечения инвестиций, прежде всего прямых иностранных, в строительство инфраструктурных объектов, а также модернизацию, техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;

в-четвертых, проведение государственной политики в области энергосбережения и снижения энергоемкости экономики, стимулирование активного внедрения в отраслях экономики и бытовом секторе передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий, широкое развитие альтернативных источников энергии;

в-пятых, широкое внедрение на предприятиях энергетической отрасли современных средств автоматизации технологических процессов, систем учета объемов добычи, поставки, потребления энергоресурсов;

в-шестых, оптимизацию системы управления предприятиями отрасли, их структур и подразделений, внедрение современных методов организации работы и целевых индикаторов (менеджмент качества, индикативное планирование), направленных на достижение конкретных результатов.

2. Образовать Министерство энергетики Республики Узбекистан (далее – Министерство), определив его основными задачами:

разработку и реализацию единой государственной политикив топливно-энергетической отрасли, направленной на обеспечение энергетической безопасности Республики Узбекистан, устойчивого снабжения отраслей экономики и населения страны топливно-энергетическими ресурсами, широкое продвижение и развитие возобновляемых источников энергии;

направленной на обеспечение энергетической безопасности Республики Узбекистан, устойчивого снабжения отраслей экономики и населения страны топливно-энергетическими ресурсами, широкое продвижение и развитие возобновляемых источников энергии; осуществление государственного регулирования за производством, передачей, распределением и потреблением электрической и тепловой энергии, угля, а также за добычей, переработкой, транспортировкой, распределением, реализацией и использованием нефти, газа и продуктов их переработки;

за производством, передачей, распределением и потреблением электрической и тепловой энергии, угля, а также за добычей, переработкой, транспортировкой, распределением, реализацией и использованием нефти, газа и продуктов их переработки; осуществление единого нормативно-правового и технического регулирования сферы энергетики в республике;

сферы энергетики в республике; создание и развитие сбалансированной системы стратегического планирования и развития топливно-энергетического комплекса, увеличение и диверсификацию производства энергоресурсов, разработку взаимоувязанных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов производства, поставки и потребления всех видов энергоресурсов, а также целевых программ комплексного развития энергетической отрасли;

увеличение и диверсификацию производства энергоресурсов, разработку взаимоувязанных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов производства, поставки и потребления всех видов энергоресурсов, а также целевых программ комплексного развития энергетической отрасли; повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетической отрасли за счет развития государственно-частного партнерства, совершенствования тарифной политики, стимулирующей формирование благоприятной конкурентной и деловой среды на рынке энергоресурсов;

за счет развития государственно-частного партнерства, совершенствования тарифной политики, стимулирующей формирование благоприятной конкурентной и деловой среды на рынке энергоресурсов; координацию реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетической отрасли, активное привлечение частного капитала в процессы добычи и производства энергоресурсов, налаживание сотрудничества с международными финансовыми институтами, странами-донорами, компаниями, банками и другими структурами;

активное привлечение частного капитала в процессы добычи и производства энергоресурсов, налаживание сотрудничества с международными финансовыми институтами, странами-донорами, компаниями, банками и другими структурами; содействие внедрению современных методов корпоративного управления в сфере энергетики, передовых информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систем управления, учета и контроля, обеспечение на этой основе повышения эффективности управления и снижения издержек производства, прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций энергетической отрасли;

в сфере энергетики, передовых информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систем управления, учета и контроля, обеспечение на этой основе повышения эффективности управления и снижения издержек производства, прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций энергетической отрасли; стимулирование внедрения в производственные процессы организаций нефтегазовой и электроэнергетической отраслей инновационных технологий , повышение уровня энергоэффективности и экономии энергоресурсов;

, повышение уровня энергоэффективности и экономии энергоресурсов; организацию системной работы по подготовке, повышению квалификации и переподготовке инженерно-технических и управленческих кадров в сфере энергетики.

3. Определить Министерство уполномоченным государственным органом по:

реализации соглашений о разделе продукции по вопросам, связанным с основными направлениями его деятельности;

реализации единой государственной политики в области использования возобновляемых источников энергии;

выработке единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики;

внедрению современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях, а также осуществлению мониторинга эффективности потребления энергоресурсов.

4. Передать в структуру Министерства:

Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан с последующим его преобразованием в Агентство по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан;

Государственную инспекцию по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Кабинете Министров Республики Узбекистан с последующим ее преобразованием в Инспекцию по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики Республики Узбекистан;

Государственную инспекцию по надзору в электроэнергетике при Кабинете Министров Республики Узбекистан с последующим ее преобразованием в Инспекцию по контролю в электроэнергетике при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

5. Принять предложение акционеров акционерного общества "Национальная энергосберегающая компания" и Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан о ликвидации в установленном порядке акционерного общества "Национальная энергосберегающая компания".

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства энергетики Республики Узбекистан;

7. Министерству совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.".

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