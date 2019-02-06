



Погода в Узбекистане на 7 февраля



ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой снег, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4о мороза, днем 3-5о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла; по Хорезмской области ночью 3-8о мороза, днем 0-5о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2-7о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2-7о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2-7о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 3-8о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о мороза, в высокогорьях до 15-17о мороза, днем 3-8о мороза. 6-11 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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