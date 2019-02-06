МИД Узбекистана посетила делегация МООНСА

МИД Узбекистана посетила делегация МООНСА06.02.2019 11:15
ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля ведомство иностранных дел Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану, главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА/UNAMA) Тадамичи Ямамото. Их принял глава МИД Абдулазиз Камилов.
Встреча была организована в рамках поездки главы МООНСА по странам Центральной Азии и посвящена вопросам обеспечения безопасности в регионе и борьбы с угрозами современности, содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане.
В завершение переговоров глава МИД заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан".
УЗИНФОРМ