МИД Узбекистана посетила делегация МООНСА

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля ведомство иностранных дел Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану, главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА/UNAMA) Тадамичи Ямамото. Их принял глава МИД Абдулазиз Камилов.

Встреча была организована в рамках поездки главы МООНСА по странам Центральной Азии и посвящена вопросам обеспечения безопасности в регионе и борьбы с угрозами современности, содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

В завершение переговоров глава МИД заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан".

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