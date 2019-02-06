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Глава Узбекистана дал поручение о проведении переписи населения в 2020 году
06.02.2019 12:21

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об утверждении концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан".

Документ гласит:

"Достоверная информация о населении Республики Узбекистан и его благосостоянии является важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных целевых программ социально-экономического развития, программ создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения, формирования индикаторов национальных Целей устойчивого развития, изучения процессов размещения и использования трудовых ресурсов, осуществления научных исследований.

Руководствуясь резолюцией от 10 июня 2015 года "Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года", Организация Объединенных Наций настоятельно призывает государства-члены провести по меньшей мере одну перепись населения и жилищного фонда в рамках Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, учитывая международные и региональные рекомендации, относящиеся к переписи населения и жилищного фонда.

За годы независимости в Республике Узбекистан перепись населения не проводилась. Произошедшие изменения, кардинально повлиявшие на численность населения, половозрастную структуру, особенности расселения на территории республики и другие социально-демографические характеристики, существенно ограничивают применение имеющихся данных текущего учета населения.

Принимая во внимание поддержку Организацией Объединенных Наций Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года, а также в целях обеспечения точного подсчета населения, индивидуального учета и детального его описания по полу, возрасту, семейному положению, уровню образования, жизни, занятости, национальности, гражданству и другим демографическим, социально-экономическим характеристикам в четко определенном едином учетном периоде:

1. Провести в 2022 году перепись населения в Республике Узбекистан.

2. Утвердить:

  • Концепцию проведения в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан согласно приложению № 1;
  • Программу комплексных мер по проведению в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан согласно приложению № 2.

3. Создать:

  • Республиканскую комиссию по оказанию содействия в проведении в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан в составе согласно приложению № 3;
  • территориальные комиссии по оказанию содействия в проведении в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента с утверждением их типового состава согласно приложению № 4.

4. Определить основными задачами:

а) Республиканской комиссии по оказанию содействия в проведении в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан:

  • обеспечение своевременного и качественного выполнения мер, связанных с подготовкой и проведением переписи населения;
  • координацию взаимодействия между уполномоченным органом по проведению переписи населения и другими органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах;
  • осуществление контроля за ходом подготовки и проведения переписи населения;
  • рассмотрение предложений по вопросам финансирования подготовки и проведения переписи населения, организации обработки ее материалов и опубликования итогов;
  • организацию привлечения физических и юридических лиц для участия в проведении переписи населения с решением вопросов оплаты их труда;
  • рассмотрение вопросов привлечения организаций, независимо от форм собственности, к работам по подготовке и проведению переписи населения, а также выработке предложений, направленных на активизацию и повышение эффективности сотрудничества с международными организациями;

б) территориальных комиссий по оказанию содействия в проведении в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента:

  • организацию работ по подготовке и проведению переписи населения
  • в регионах с указанием конкретных мер и ответственных исполнителей;
  • выработку предложений по вопросам, связанным с созданием благоприятных условий для подготовки и проведения переписи населения
  • в регионах, а также укрепления материально-технического оснащения территориальных подразделений уполномоченного органа по проведению переписи населения и других организаций, задействованных в данном процессе;
  • осуществление контроля за выполнением комплекса работ по подготовке и проведению переписи населения в регионах;
  • привлечение и поощрение физических и юридических лиц, принимавших участие в подготовке и проведении переписи населения в регионах.

5. Государственному комитету по статистике, Министерству экономики и промышленности, Министерству финансов, Министерству внутренних дел, Министерству юстиции Республики Узбекистан в срок до 1 июля 2019 года совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать и внести в Кабинет Министров проект Закона Республики Узбекистан "О переписи населения", предусматривающий в том числе:

  • цели, порядок, период и сроки проведения переписи населения;
  • организацию и проведение переписи населения на основе современных технологий и методологии, принятых в передовой зарубежной практике;
  • участие органов государственной власти и управления в организации и проведении переписи населения с раскрытием их задач, функций и ответственности;
  • участие юридических и физических лиц в организации и проведении переписи населения с установлением конкретных механизмов и источников оплаты их труда;
  • организационно-практические, правовые, экономические и другие меры по реализации итогов переписи населения.

6. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан организовать в средствах массовой информации публикации и тематические передачи по освещению целей и задач настоящего Указа.

7. Установить, что руководители министерств и ведомств, органов исполнительной власти на местах, соответствующих комиссий несут персональную ответственность за своевременное, полное и качественное выполнение задач, предусмотренных настоящим Указом.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З. Ш. и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – министра финансов Кучкарова Д. А.".

УЗИНФОРМ

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