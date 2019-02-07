



Узбекистан и Грузия провели межмидовские политконсультации



ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте был проведен очередной, 11-й раунд политических консультаций между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Грузии, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем главы МИД Грузии Александром Хвтисиашвили.



Стороны провели переговоры по актуальным вопросам развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, промышленности, машиностроения, строительства, бизнеса, туризма и других, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей, ход подготовки к запланированным мероприятиям и контактам на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи