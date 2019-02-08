МИД Узбекистана предупредил о морозах в Казахстане

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Узбекистана выпустил предупреждение для граждан Республики об аномальных морозах в Казахстане и рекомендовал воздержаться от поездок в страну.

Предупреждение направлено на необходимость учитывать риски при въезде в Казахстан, определении средств передвижения, особенно в северных районах, а также при транзите в Россию на автобусах или других видах автомобильного транспорта.



Из-за сильных холодов трасса республиканского значения "Астана-Петропавловск" закрыта для автотранспорта.

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