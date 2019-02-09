В Ташкенте прошли переговоры между Узбекистаном и ЕС

ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля в Ташкенте завершил работу 1-й рауд переговоров между Узбекистаном и Европейским Союзом по выработке проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем управляющего директора Европейской службы внешних действий Люком Девином.

В течение 4 дней стороны обсудили в группах различные стороны проекта по политическим, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным аспектам соглашения, а также приняли решение о проведении следующегораунда переговоров в Брюсселе.

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