В Ташкенте подписан договор между Узбекистаном и университетом Вебстера

ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Посольстве США в Ташкенте была проведена церемония подписания Генерального соглашения об оказании образовательных услуг и Договора об использовании помещений между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и Университетом Вебстера.

В соответствии с документами, в Узбекистане будет открыт постоянно действующий филиал Университета Вебстера, который будет готовить по академическим программам бакалавров и магистров в сферах бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии, управления здравоохранением, STEM-образования и инноваций и других.

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