Глава государства произвел кадровые перестановки в составе силового блока

Глава государства произвел кадровые перестановки в составе силового блока12.02.2019 10:33
ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел новые назначения в руководящем составе военных и правоохранительных органов страны.
В частности, министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалам Азизов был переведен на пост председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан вместо ушедшего по состоянию здоровья Ихтиёра Абдуллаева.
Новым руководителем ведомства обороны был назначен генерал-майор Баходир Курбанов, занимавший до этого должность командующего войсками Ташкентского военного округа, а еще ранее работавший на должностях заместителя министра внутренних дел и начальника главного управления внутренних дел города Ташкента.
УЗИНФОРМ