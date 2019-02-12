



Глава государства произвел кадровые перестановки в составе силового блока



ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел новые назначения в руководящем составе военных и правоохранительных органов страны. В частности, министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалам Азизов был переведен на пост председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан вместо ушедшего по состоянию здоровья Ихтиёра Абдуллаева. Новым руководителем ведомства обороны был назначен генерал-майор Баходир Курбанов, занимавший до этого должность командующего войсками Ташкентского военного округа, а еще ранее работавший на должностях заместителя министра внутренних дел и начальника главного управления внутренних дел города Ташкента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи