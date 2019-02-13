Погода в Узбекистане на 14 февраля

Погода в Узбекистане на 14 февраля13.02.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-4о тепла, днем 6-8о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), днем без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. 13-15 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
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УЗИНФОРМ