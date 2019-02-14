В Узбекистане упорядочат развитие текстильной индустрии

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев подписал постановление "О мерах по дальнейшему углублению реформ и расширению экспортного потенциала текстильной и швейно-трикотажной промышленности".

Документ гласит:

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В республике осуществляется системная работа по дальнейшему углублению структурных преобразований в текстильной и швейно-трикотажной промышленности, направленных на обеспечение высоких и устойчивых темпов роста, привлечение и освоение прямых иностранных инвестиций, производство и экспорт конкурентоспособной продукции, создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет реализации стратегически значимых проектов модернизации, технического и технологического обновления предприятий, внедрения прогрессивной "кластерной модели".

Вместе с тем всесторонний анализ развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности, меняющаяся конъюнктура мировых рынков в условиях усиливающейся конкуренции требуют выработки и реализации мер государственной поддержки, а также механизмов дальнейшего устойчивого и опережающего развития отрасли.

В целях дальнейшего углубления проводимых реформ в текстильной и швейно-трикотажной промышленности, создания благоприятных условий для ускоренного развития и диверсификации отрасли, увеличения объемов инвестиций в глубокую переработку текстильных полуфабрикатов и экспорта готовой продукции:

1. Установить с 1 апреля 2019 года порядок, в соответствии с которым:

а) расходы, связанные с выплатой процентов по кредитам коммерческих банков, выделяемым швейно-трикотажным предприятиям в 2019–2021 годах, осуществляющим экспорт не менее 80 процентов производимой готовой продукции, покрываются за счет средств Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан в следующем порядке:

в размере 25 процентов от установленной коммерческим банком процентной ставки по кредитам, выдаваемым в национальной валюте на пополнение оборотных средств (на приобретение пряжи, полотна, тканей и материалов для производства готовой текстильной продукции), но не более чем на 5 процентных пунктов;

в размере 50 процентов от установленной коммерческим банком процентной ставки по кредитам, выдаваемым в иностранной валюте на модернизацию производства (приобретение зданий и оборудования);

б) возврат налогоплательщику суммы налога на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки, осуществляется в ускоренном порядке в течение 7 рабочих дней со дня предоставления необходимых документов в полном объеме. При этом отменяется требование по предоставлению сведений, которые имеются в наличии у органов государственной налоговой службы, в том числе акта сверки по налогам и другим обязательным платежам и расчетов по налогу на добавленную стоимость;

в) отменяется исключительное требование о предоставлении банковской гарантии при реализации хлопкового волокна через биржевые торги. При этом способ обеспечения исполнения обязательств определяется между сторонами на договорной основе.

Министерству финансов Республики Узбекистан выделить в течение 2019–2021 годов в установленном порядке Государственному фонду поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан средства, необходимые для предоставления компенсации процентов по кредитам, выдаваемым коммерческими банками для швейно-трикотажных предприятий.

2. Определить, что, начиная с урожая 2019 года, при реализации хлопкового волокна организациям республики налог на добавленную стоимость исчисляется исходя из фактической цены его реализации независимо от сложившихся мировых цен на хлопковое волокно.

3. Рабочей комиссии по координации разработки проекта Налогового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции и отмене неэффективных налоговых и таможенных льгот и преференций (Мавлонов Б.М.) обеспечить включение в новую редакцию Налогового кодекса Республики Узбекистан норм, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в месячный срок разработать и внедрить автоматизированную программу по рассмотрению заявлений субъектов предпринимательства о возврате суммы налога на добавленную стоимость, образовавшейся за счет оборота, облагаемого по нулевой ставке.

5. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

в трехмесячный срок утвердить Концепцию ускоренного развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности на период 2019–2025 годов, предусматривающую:

предусматривающую: комплексный подход к переработке сырья, производству и экспорту готовой продукции, в том числе на основе расширения и поддержки промышленной кооперации, проведения исследований внутреннего и внешних рынков сбыта текстильной продукции;

реализацию мер по обеспечению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешних рынках, выстраиванию единой цепочки создания добавленной стоимости;

доведение объемов экспорта текстильной продукции к 2025 году до 7 миллиардов долларов США за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи;

6. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан:

организовать, начиная с 2019/2020 учебного года, совместные образовательные программы ведущих зарубежных высших образовательных учреждений в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности;

в двухмесячный срок внести предложения по созданию до конца 2019 года на территории Республики Узбекистан производственно-учебного кластера с участием зарубежных компаний, предусматривающего осуществление учебного процесса непосредственно на производственных объектах;

принять меры по установлению порядка, согласно которому заказчики кадров Ташкентского института текстильной и легкой промышленности составляют договор об обязательстве выпускника осуществлять трудовую деятельность на предприятии заказчика при оплате заказчиком базовой суммы контракта в размере не менее 50 процентов на втором курсе, не менее 75 процентов на третьем курсе и 100 процентов на четвертом курсе;

в недельный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект "дорожной карты" по совершенствованию деятельности Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

7. Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Ассоциацией "Узтекстильпром":

принять меры по проведению в Узбекистане не реже одного раза в год международной выставки текстильной и модной индустрии с ее включением в мировой календарь текстильных событий;

включить в прорабатываемые соглашения с Европейским союзом, Турцией, Кореей, Китаем и другими странами вопрос снижения таможенных пошлин и упрощения нетарифных мер регулирования в отношении отечественной текстильной продукции.

8. Ассоциации "Узтекстильпром" совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в трехмесячный срок разработать и обеспечить запуск единого информационного портала текстильных и швейно-трикотажных предприятий (далее – портал), предусматривающего:

публикацию списка тендеров (конкурсов), выставок и ярмарок отрасли, в том числе зарубежных;

дистанционное обучение субъектов малого предпринимательства полному циклу экспорта продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности;

полному ознакомление с полноценными отчетами – анализом ввоза и вывоза продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности по всем странам мира;

размещение " Навигатора мер государственной поддержки текстильных и швейно-трикотажных предприятий";

создание интерактивной карты Узбекистана с указанием дислокации производителей продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности и поставщиков соответствующих услуг, материалов и сырья;

публикацию сравнительных преимуществ Узбекистана для организации производства продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности;

Узбекистана для организации производства продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности; интеграцию с зарубежными аналогами онлайн-программных продуктов, созданных для поддержки производителей продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности;

отображение поставщиков финансовых услуг, в том числе по привлечению заемных средств, оборудования по лизинговым контрактам и страховых услуг;

размещение номенклатуры и объемов услуг, материалов и сырья, производимых и требуемых для отечественных текстильных предприятий.

9. Агентству "Узстандарт" совместно с Ассоциацией "Узтекстильпром":

в срок до 15 февраля 2019 года провести инвентаризацию действующих нормативных документов по стандартизации, устанавливающих требования к продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности и методам ее испытания, определив стандарты, подлежащие пересмотру с учетом международных норм;

в срок до 1 марта 2019 года определить перечень международных стандартов к продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности и методам ее испытания и утвердить график их поэтапного принятия.

10. Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан совместно с заинтересованными организациями и коммерческими банками в двухмесячный срок внедрить механизм предэкспортного финансирования текстильных и швейно-трикотажных предприятий под залог действующих контрактов на экспорт их продукции.

11. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с другими министерствами и ведомствами в месячный срок утвердить план практических мер по усилению противодействия незаконному ввозу готовой текстильной и швейно-трикотажной продукции на территорию республики.

12. Министерству экономики и промышленности совместно с Ассоциацией "Узтекстильпром" и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

13. В Перечне искусственного и синтетического волокна, шерсти, сырья и иных материалов, необходимых для производства текстильной продукции и не производимых в республике, импортируемых предприятиями текстильной промышленности – членами Ассоциации "Узтекстильпром" с освобождением от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление), утвержденного распоряжением Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года № Р–5194:

из позиции 128 графы "Код ТН ВЭД" цифры "5509 31 000 0, 5509 32 000 0, 5509 61 000 0" исключить;

позицию 129 исключить.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., заместителей советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и Саидову Г.К.".

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