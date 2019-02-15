Глава МИД Узбекистана провел встречу с президентом Афганистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля пребывающий с визитом в ФРГ в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов провел встречу с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммедом Ашрафом Гани.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития узбекско-афганского диалога по приоритетным направлениям, оказания содействия восстановлению Афганистана, возможности реализации совместных проектов в сферах экономики, транспорта и энергетики.

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