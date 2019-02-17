Делегация МИД Узбекистана вернулась из ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым завершила визит в Федеративную Республику Германия, предпринятый с целью участия в прошедшей в Мюнхене конференции на высоком уровне по вопросам обеспечения безопасности.

15 февраля глава МИД Узбекистана провел встречи с коллегами из Пакистана Шах Махмудом Курейши и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Аланом Дунканом, а также министром обороны Великобритании Гэвином Александром Уильямсоном.

В ходе переговоров обсуждались приоритетные вопросы развития сотрудничества между государствами, обеспечения глобальной и региональной безопасности, содействия разрешению ситуации в Афганистане.

УЗИНФОРМ