В Дохе проведены консультации по линии МИД Узбекистана и Катара

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Дохе завершили двухдневную работу очередные политические консультации по линии ведомств внешней политики Узбекистана и Государства Катар, которые были организованы с целью инвентаризации межгосударственной договорно-правовой базы и определения направлений ее дальнейшего развития, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов.

Кроме того, делегация Узбекистана провела ряд встреч в министерствах и ведомствах Катара по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта, налогов, таможни, сельского хозяйства, культуры, воздушного сообщения, карантина растений.

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