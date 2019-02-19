



Погода в Узбекистане на 20 февраля



ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и днем 3-5о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 2омороза-3о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, местами сильный. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.19-24 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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