В Ташкенте обсуждают вопросы безопасности в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля в Ташкенте начала двухдневную работу международная конференция "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности", в которой принимают участие эксперты, представляющие 36 стран, 9 международных и региональных организаций, 71 аналитическую структуру, 18 государственных организаций и парламентов.

Форум организован с целью обсуждения вопросов обеспечения безопасности в Центральной Азии, развития сотрудничества в сферах торговли и экономики, транспорта и связи, водного хозяйства и экологии, энергетики, туризма, науки, образования и культуры.

В конференции принимают участие глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф, председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики Фредерик Старр, президент Китайской Академии современных международных отношений Цзи Чжие, заместитель министра торговли и промышленности Афганистана Камил Сиддики и другие авторитетные эксперты и аналитики, специализирующиеся на региональной проблематике.

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