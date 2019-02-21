Командующий Центкома ВС США посетил Ташкент

ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну в рамках участия в конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии командующим Центральным командованием Вооруженных сил США генералом Джозефом Леонардом Вотелом.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы углубления межгосударственного сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности, военной и военно-технической сферах, инноваций, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и других, был проведен обмен мнениями по международной и региональной проблематике.

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