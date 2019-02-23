



Посол Узбекистана в России посетил МИД РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов провел встречу со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. Встреча была организована с целью обсуждения хода реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровня в рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Ташкент в октябре, а также обсуждения актуальных вопросов международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи