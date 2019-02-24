Рассмотрены вопросы совершенствования работы МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля в ведомстве внешней политики Узбекистана под председательством министра Абдулазиза Камилова было проведено расширенное заседание коллегии МИД.

На повестку дня были вынесены вопросы совершенствования деятельности МИД, работы с обращениями граждан Узбекистана, в том числе находящихся за рубежом, определены конкретные меры по устранению выявленных недостатков и совершенствованию работы центрального аппарата Министерства и дипломатических миссий.

Кроме того, был рассмотрен ход реализации указа главы государства "О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности" и постановления "Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан".

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