Погода в Узбекистане на 27 февраля

Погода в Узбекистане на 27 февраля26.02.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4о тепла, днем 15-17о тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 15-20о тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 13-18о тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 13-18о тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 15-20о тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 10-15о тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 5-10о тепла. 27-28 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|
УЗИНФОРМ